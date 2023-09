El nombre de Albert Corredor fue titular en medios de comunicación hace un año cuando renunció al Centro Democrático, partido por el cual había sido elegido como concejal de Medellín y comenzó a ser contradictor del uribismo.



(Lo invitamos a leer: Así quedaron los tarjetones para la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia)



Desde allí comenzó a vislumbrarse una candidatura a la alcaldía de la capital antioqueña que hoy está avalada por 400.000 firmas de ciudadanos bajo el movimiento independiente Medellín Nos Une.

¿Cuál es su estrategia para llegar a la alcaldía?



Facebook Twitter Linkedin

Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento 'Medellín nos Une'. Foto: Prensa Albert Corredor

Nosotros hoy representamos lo que Medellín necesita. Hoy representamos algo distinto, soy una persona joven, con experiencia, pero más que eso un gerente, un gerente que conoce los barrios de Medellín, con una plataforma política muy de las bases populares, yo vengo de un barrio popular de Medellín, yo vengo de Belén Buenavista, un barrio que conjuga la representación de todas las problemáticas, entiendo esas dinámicas y no solo eso, yo vengo el sector privado.



Yo me formé para ser empresario, me formaron en mi casa para ser empresario. Soy empresario, creé empresas aquí y en varios países y vengo con una visión completamente distinta de la política tradicional. Yo sé cómo funcionan los barrios, me quieren en los barrios. Tengo el respaldo de la gente de los barrios y lo demostré con hechos.



(Le puede interesar: 'Medellín va muy bien, lo que va mal es la administración': Rodolfo Correa)

¿Qué es lo que Medellín necesita?



Medellín tiene muchos retos, hoy uno de ellos es volver a confiar y desde la diferencia aportar en la resolución de problemas estructurales Uno de mis grandes compromisos ha sido como empresario, pero como empresario entiendo también que las dinámicas empresariales y económicas de una ciudad como Medellín no dependen única y exclusivamente de los grandes, sino también de la base empresarial que está constituida por los mal llamados para mí informales, que son la enorme mayoría los micro, pequeños y medianos empresarios.



Entonces una de mis propuestas ha sido ‘venga, yo quiero recomponer las relaciones que están fuertemente rotas con el empresariado’. Yo soy capaz de sentarme en una mesa para llegar a acuerdos, ¿por qué?, porque lo que necesita un empresario es que lo dejen trabajar y yo como político, si quiero meterme a la alcaldía de Medellín y quiero solucionar los problemas estructurales que tiene esta ciudad, necesito también tener las condiciones que me dejen trabajar, lo primero que debemos hacer es recuperar esa confianza con todos los sectores.

Facebook Twitter Linkedin

Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento 'Medellín nos Une'. Foto: Prensa Albert Corredor

Qué tanta cercanía tiene usted con Daniel Quintero?



Han intentado vincularnos a nosotros con la campaña Daniel Quintero, principalmente, por las decisiones políticas que yo he tomado. Vengo de ser concejal por el Centro Democrático, pero tuve diferencias profundas con Álvaro Uribe, que me llevaron a enfrentarme. Y el establecimiento ha tratado de vincularme con Quintero y yo siempre lo he dicho, ‘Dani’ antes de ser alcalde era mi amigo y digamos hoy seguimos sosteniendo una amistad que desde lo político se encuentra bastante limitada.



(Además: 'Ahora resulta que soy el ladrón de Medellín': Uribe le respondió a Daniel Quintero)

¿Cuál ha sido el mayor error de esta administración?



Si algo he visto en Daniel (Quintero) como mi pana, digamos, pero no lo represento políticamente, entre los errores que ha cometido, es que por andar en esa pelea que puede que sea que le rente o no en lo nacional, yo no tengo aspiraciones a ser presidente de Colombia, eso es muy importante y yo creo que Medellín no puede ser en los próximos cuatro años plataforma presidencial para nadie y lo ha sido y lo viene siendo, pero yo veo que esa guerra empresarial, política a Daniel no le ha permitido enfocarse en lo realmente importante que fue para lo que se hizo elegir.

Facebook Twitter Linkedin

Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento 'Medellín nos Une'. Foto: Prensa Albert Corredor

¿Cuál será su gran apuesta de infraestructura?

No hay más vías, hay que hacer el segundo piso vial. Yo creo en una gran autopista aérea de norte a sur, me han dicho ‘es que ese es el proyecto de Luis Pérez’, a mí me tiene sin cuidado, hay que sacarlo adelante y me tiene sin cuidado quién sea el presidente de Colombia, con quien tengo que sentarme a traer los recursos para los cuatro grandes proyectos que ya están aprobados.



Nosotros podemos construir dos grandes vías aéreas paralelas al río cada una de 10 carriles, si mandamos carros para arriba, los que estén dispuestos a pagar un poco más, descongestionar y se convierte en uno de los grandes frentes de ingresos, que tiene un negocio estratégico para Medellín como en Estados Unidos donde la gran mayoría de las fuentes de inversión social para el gasto público provienen de los tolls (peajes).



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Estaríamos solucionando problemas estructurales, visión gerencial, resultados de corto plazo, soluciones para la gente e ingresos. Estamos hablando de una inversión de 7 a 10 billones de pesos.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO - MEDELLÍN