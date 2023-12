El 68 % de los medellinenses aseguran que no se puede confiar en la mayoría de la gente

Los resultados de la Encuesta de Cultura Ciudadana 2023 realizada por la Alcaldía de Medellín y ejecutada por el el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia revelaron que el 68,2 por ciento de los medellinenses consideran que no se puede confiar en la gente.



El estudio, que se realiza cada dos años, busca indagar sobre conductas, hábitos y comportamientos que conforman la cultura ciudadana como elementos para el cambio social en la ciudad. Para esta ocasión fueron encuestadas 2.611 personas de las 16 comunas y 5 corregimientos: 52,5 por ciento mujeres y 47,3 por ciento hombres.

Para el profesor Santiago Silva de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Eafit el dato confirma la crisis de confianza que hay actualmente en Medellín. "Entre 2019 y 2023 hubo una caída de 12 puntos porcentuales en las personas que confían en 'la mayoría de la gente'", que pasó del 43 por ciento al 31,7 por ciento.



"La confianza es el ingrediente principal de la sociabilidad y el civismo. Cuando baja, todos los comportamientos e interacciones ciudadanas se pueden complicar. Sin confianza, es muy difícil promover la convivencia en una ciudad", expresó el académico.

La encuesta de cultura ciudadana de Medellín 2023, publicada por la Alcaldía hace poco, confirma una preocupación: la crisis de confianza que atraviesa la ciudad.

Entre 2019 y 2023 hubo una caída de 12 puntos porcentuales en las personas que confían en "la mayoría de la gente". pic.twitter.com/adPeFgfkXt — Santiago Silva J (@santiagosilvaj) December 27, 2023

Según los resultados de la encuesta, el 40,3 por ciento de los ciudadanos confía 'mucho' en sus parientes, mientras el 45,09 por ciento no confía nada en desconocidos.



Sin embargo, al recopilar los resultados del indicador de confianza interpersonal, el estudio señala que el 59 por ciento de la población piensa que, en alguna medida, se puede confiar en las otras personas. Los hombres confían más con un 61,8 por ciento y las mujeres lo hacen en un 56,7 por ciento.



Hay que tener en cuenta que la encuesta construye el perfil de conflictividad de cada persona, el cual evalúa el nivel de suficiencia de cultura ciudadana en diferentes percepciones. Para el caso de la confianza, una persona en conflictividad es quien responde que no confía en dos o más grupos: vecinos, amigos, parientes, compañeros de trabajo o estudio, personas desconocidas y la gente en general.



"El grupo entre los 29 y 45 años es el que más confía por grupo etario con un 61,6 por ciento; al contrario, el rango de edad entre los 46 y 59 años es el que presenta mayor conflictividad en el indicador, pues expone el valor más bajo con 55,6 por ciento", apunta la encuesta.



El histórico de resultados desde el 2013 muestra que el indicador de confianza interpersonal pasó de 5,7 hace 10 años a 5,3 en 2023, siendo 1 la peor situación y 10 la mejor situación posible.

La Encuesta de Cultura Ciudadana se realiza cada año en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

Otro dato que llama la atención de los resultados del estudio es que el 74,33 por ciento de los ciudadanos consideran que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos; mientras que el 54,6 por ciento cree que más de la mitad de los ciudadanos lo son.



Si se mira la confianza en instituciones estatales se puede observar que el grupo que menos confianza genera son los políticos con el 33,25 por ciento, seguido de los funcionarios públicos (23,54 por ciento), el Congreso (23,45 por ciento) y el Gobierno Nacional (21,36 por ciento).



El 19,22 por ciento de los ciudadanos no confían en la Alcaldía de Medellín y el 63,06 confían poco; mientras que en la Gobernación de Antioquia el 16,82 por ciento no confían nada y el 65,93 por ciento confían poco.



Según el estudio, el índice de confianza en la instituciones estatales está en un 74,2 por ciento, lo que demuestra que los ciudadanos de Medellín no tienen una conflictividad importante frente a estas.



Por otro lado, el 73,21 por ciento de la población respondió que “nunca” o “casi nunca” hace acuerdos, aunque los ciudadanos estarían más dispuestos a hacerlos con parientes (67,73 por ciento) y amigos (63,02 por ciento), que con personas desconocidas (25,73 por ciento).



En general, la encuesta evidenció que el Índice de Cultura Ciudadana de Medellín está en 0,71, siendo más alto para las mujeres (0,74), que para los hombres (0,67). Sin embargo, el 49,1 por ciento de la población no supera el umbral de suficiencia para la Cultura Ciudadana, es decir, presentan conflictividad en más de la mitad de las situaciones evaluadas.



MEDELLÍN

