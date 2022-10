Un preocupante deterioro en la salud mental de la población adulta mayor quedó al descubierto en un estudio adelantado por investigadores de la Universidad CES de Medellín en cinco ciudades del país.



La investigación llamada Salud y bienestar mental de la persona mayor en cinco ciudades de Colombia 2021 surgió con el propósito de comparar el estado de la salud mental y el bienestar mental de los mayores en Medellín, Bucaramanga, Pereira, Popayán y Santa Marta.

En la salud mental se indagó por tres situaciones propias de la vejez, tales como el comportamiento suicida, afición al juego y consumo de sustancias psicoactivas.



En las cinco ciudades se halló que el 44,2% de los adultos presentan algún tipo de riesgo que requiere una conducta a seguir respecto a la ideación suicida. No obstante, el 55,8% de la población mayor cuenta con un bajo riesgo.



Por ciudades, en Pereira se encontró un 62,5% con riesgos superiores que requieren atención. Por el contrario, menos del 15% de la población mayor consume sustancias legales e ilegales como tabaco o cigarrillo, cannabis, cocaína, anfetaminas, tranquilizantes u otras. El 8,1% de los consultados consume varios medicamentos de forma simultánea.



Entre tanto, uno de cada tres ancianos tiene afición al juego. El chance, los juegos de mesa, la lotería, el Baloto y Súper astro son los juegos más reportados.



“En Medellín, específicamente la afición al juego fue del 40%, pero no encontramos personas ludópatas o que tuvieran algún riesgo de juego patológico, mientras que en Santa Marta encontrábamos menor porcentaje de personas aficionadas, pero mayor probabilidad de tener una patología relacionada con esto”, explicó Doris Cardona, docente de la Facultad de Medicina del CES.



Con relación al bienestar mental se analizó el bienestar psicológico, felicidad y calidad de vida.



“La mayor cantidad de la población nos clasificó como felices o muy felices, pero eso no quiere decir que tengan unas condiciones sociales y familiares que no los afecta, es decir, la felicidad nos puntúa alto, pero cuando la relacionamos con otro factores vemos que esto puede disminuir”, recalca la docente.



El puntaje allí llegó al 73% de los encuestados con proporciones similares entre ellas (superiores al 65%), excepto en Pereira donde se encuentra que solo el 43% de los mayores alcanzó esta clasificación.



Sobre la calidad de vida, seis de cada diez mayores en Bucaramanga percibieron mejor calidad de vida, seguidos de los de Popayán (tres de cada diez), en Santa Marta, Medellín y Pereira esta buena opinión solo fue para dos de cada diez. El estudio contó con 2506 personas de 60 años y más.



