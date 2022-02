El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, quien estuvo en Antioquia para la instalación de la Mesa Departamental de Garantías Electorales, se refirió al proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En el medio regional Teleantioquia, Rocha explicó que ya la Registraduría avaló las firmas enviadas por el comité revocatorio, pero que, ante la tutela interpuesta por Quintero, el proceso se encuentra en revisión de debate técnico de las mismas.



Asimismo, aclaró que sin el certificado de las cuentas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no se ha entregado, tampoco se puede llamar a votaciones.



"Hasta que el CNE no termine la investigación y entregue el paz y salvo, no se puede convocar la revocatoria (...) Estamos con esos tiempos, una indagación puede demorarse hasta seis meses. Pero ya para el 13 de marzo no alcanza, no lo tenemos establecido", contó el Registrador.



Desde el comité de revocatoria y quienes lo apoyan hicieron viral el numeral #CNEApruebe para que la entidad agilice el proceso.



El vocero del comité, Andrés Rodríguez, expresó que los funcionarios de las cuentas de campaña del CNE ya deberían haber terminado el informe para pasarlo a la sala plena para que se aprueben los estados contables.



