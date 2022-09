Entre la noche de este sábado, 10 de septiembre, y la mañana del domingo, 11 de septiembre, cerca de 500.000 personas de 73 barrios de Medellín e Itagüí estarán sin el servicio de acueducto, según informó Empresas Públicas de Medellín.



(Lo invitamos a leer: La propuesta de Daniel Quintero para enfrentar crisis por tarifas de energía)



La interrupción se da por la realización de maniobras técnicas en el cambio de una válvula en una red primaria de ese sector del Valle de Aburrá.

EPM informó que serán seis los circuitos afectados y los cortes irán desde las 8 de la noche de hoy, hasta las 12 del medio día de mañana, dependiendo del sector.



(Le puede interesar: Antioquia: En Puerto Valdivia bloquearon la vía al mar en protesta contra EPM)



A continuación, le contamos cuáles son los barrios afectados y sus horarios de corte en el servicio:

Circuito El Rodeo

En este circuito, el corte será desde las 8 de la noche de este sábado, hasta las 6 de la mañana del domingo.



Incluye a 22.768 clientes de los barrios: Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y Parque Juan Pablo II.

Circuito Belencito

22.701 clientes de este sector estarán sin agua desde las 8 de la noche del sábado, hasta las 6 de la mañana del domingo.



Los barrios afectados son: Santa Rosa de Lima, Juan XXIII-La Quiebra, Calasanz Parte Alta, Nuevos Conquistadores, El Salado (Medellín), Campo Alegre, Santa Mónica, Betania, Las Independencias, Belencito, Antonio Nariño, El Socorro, La Pradera (Medellín), Santa Teresita, San Javier No. 1, Veinte de Julio, San Javier No. 2, Barrio Cristóbal, Las Mercedes (Medellín) y Simón Bolívar (Medellín).

Circuito Altavista sur

La interrupción del servicio allí será desde las 8 p. m. de hoy hasta las 8 a.m. de mañana. Incluye a 26.766 clientes sin agua de los barrios La Loma de Los Bernal, Altavista (Medellín), La Gloria (Medellín), San Bernardo, Las Playas, Diego Echavarría, Belén y El Rincón.

Circuito Corazón Alto

Este es el circuito con menor número de familias afectadas. Tiene 7.298 clientes que estarán sin el servicio de acueducto desde las 8 de la noche del sábado y las 8 de la mañana del domingo.



Incluye a los barrios: El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias, El Salado (Medellín), Eduardo Santos (San Cristóbal), Antonio Nariño y Veinte de Julio.

Circuito Corazón

Desde las 8 p. m. del sábado y hasta las 8 a. m. del domingo, 7.511 clientes de este sector estarán sin agua. Incluye los barrios: Betania, El Corazón, Nuevos Conquistadores, Las Independencias y Veinte de Julio.

Circuito La América

Este es el sector de la ciudad con mayor número de barrios y personas afectadas por los cortes en el servicio de agua. Serán 49.624 clientes que no tendrán acueducto entre las 10 de la noche de este sábado y las 10 de la mañana del domingo.



Incluye, además, a los siguientes barrios: Calasanz Parte Alta, Campo Alegre, La América, Los Alcázares, Santa Lucía, La Floresta, El Velódromo, Lorena, La Castellana, Laureles, Las Acacias (Medellín), Simón Bolívar (Medellín), El Nogal-Los Almendros, Belén, Nueva Villa de Aburra, Los Pinos, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, San Javier No. 1 y San Javier No. 2.

Circuito El Rincón

Son tres barrios que estarán sin agua en este sector: El Rincón, La Colina y La Hondonada. Allí se ubican 8.833 clientes que tendrán interrupción en el servicio entre las 10 p. m. de hoy y las 12 del medio día de mañana.

Empresas Públicas de Medellín explicó que cualquier información adicional se puede consultar en su línea de atención al cliente: 604 444 4115 y a través de sus redes sociales.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com