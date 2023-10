‘Temo por mi vida’: dueño de camioneta Toyota explicó lo que pasó con Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación anunció en la noche de este lunes, 9 de octubre, que inició actos urgentes para investigar y esclarecer lo ocurrido con el exalcalde Daniel Quintero en las calles de Medellín este fin de semana.



El exmandatario denunció a través de sus redes sociales que una camioneta Toyota lo aprisionó contra un taxi en medio de un cruce vehicular, mientras repartía publicidad política. “Aceleró a pesar de que le daba golpes al bómper para que dejara de hacerlo”, explicó Quintero.

Tanto el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde (e) de Medellín, Óscar Hurtado, solicitaron el lunes a las autoridades investigar la conducta de la persona que iba manejando la camioneta que estuvo involucrada en la agresión contra el exmandatario.



“El mensaje es a la responsabilidad. Vamos a estar en las calles, esto no nos va a parar, vamos a seguir porque creemos que estamos defendiendo una causa justa. Todas las propuestas deben ser respetuosas y todos los candidatos tienen derecho a estar en la calle. Yo no soy candidato, estoy defendiendo un par de candidaturas en las que creo”, dijo Quintero tras lo sucedido.

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

Yo bajo la ventana, le recibo el volante, le pregunto cómo está y me dice que muy bien y que sigue haciendo su campaña. Nos damos la mano, yo sigo en mi ruta y él sigue caminando. FACEBOOK

EL TIEMPO pudo establecer que el vehículo Corolla Cross modelo 2023 de color blanco perla metalizada fue matriculado en Envigado, al sur del Valle de Aburrá, en abril de 2022. Tiene póliza SOAT vigente con la Compañía Mundial de Seguros y cuenta con una garantía con una empresa de financiamiento del sector automotor.



Su dueño es un comerciante envigadeño de 32 años que se dedicaba a la compra y venta de frutas y verduras y ahora tiene un establecimiento de celulares en un pasaje comercial del centro de Medellín.



En diálogo con EL TIEMPO, Daniel Betancur, propietario de la camioneta, dio su versión sobre lo ocurrido en la tarde del sábado en el barrio Castilla del noroccidente de Medellín.



“Era una calle muy estrecha por donde iba maniobrando. Eso estaba lleno de policías y agentes de tránsito. Él paraba los carros para darles los volantes, entonces hacía que el tráfico estuviera lento. Cuando llegamos a la esquina, tenía que girar a mano izquierda. Yo tengo que mirar que no vaya a venir un carro. El señor, en función de su trabajo, pasa por la parte derecha del carro y adelante hay un taxi que también paró para recibir un volante y ahí sucede el hecho”, contó Betancur en diálogo con este diario.



“Cuando nos percatamos, yo bajo la ventana, le recibo el volante —que incluso todavía tiene—, le pregunto cómo está y me dice que muy bien y que sigue haciendo su campaña. Nos damos la mano, yo sigo en mi ruta y él sigue caminando”, agregó el hombre.

Daniel Quintero y el vehículo que, dice, lo atropelló. Foto: Capturas de pantalla

En ese momento, ni la Policía ni Tránsito ni los escoltas que estaban con el exalcalde detuvieron al hombre ni le pidieron rendir cuentas al respecto, por lo que él continuó su ruta a la casa de su suegra para ir a almorzar, como lo hace todos los días.



“Él puso la mano que es el movimiento normal cuando uno siente que viene algo —añadió Betancur—. Que él le haya pegado o que yo haya acelerado es evidente que no porque si acelero, me choco contra el taxi que se ve en el video”.



El hombre le aseguró a EL TIEMPO que no tiene ninguna relación con alguna campaña o partido político. Incluso fue enfático en afirmar que nunca en su vida ha participado en unas elecciones. “No pensé que eso fuera a pasar a tanto porque nos dimos la mano y tuve oportunidad en ese momento de haberlo auxiliado si hubiera estado mal”, explicó.

Daniel Quintero renunció a la Alcaldía de Medellín para hacer campaña a favor de Juan Carlos Upegui. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Betancur dijo que desde que observó el video que se publicó en la noche del domingo y vio el SOAT y otra información personal publicada en redes sociales, empezó a temer por su carro, por su vida y por su familia. “Temo por mi vida, mi placa, mi cédula, mi hija, porque yo también soy padre. No he sacado el carro desde el domingo”.



El hombre le dijo a este diario que tras unas declaraciones suyas en W Radio, Daniel Quintero lo llamó y aceptó reunirse con él. El encuentro se realizará en la tarde de este martes, 10 de octubre, en la sede de campaña de Juan Carlos Upegui.



“Esto se convierte en algo grave que no pensé en estar involucrado, más alguien como yo que no es afín a la política, no me interesa ni comento lo que no conozco. Esto me genera temor. Yo nunca he estado en una situación de estas. Llevo dos días sin poder dormir. No estoy trabajando. Tengo un montón de emociones que no van acordes a mí”, finalizó el hombre que espera aclarar el malentendido.



MEDELLÍN

