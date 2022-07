Zozobra, indignación, falta de respuestas y deudas financieras. Eso es lo que tienen en común quienes compraron uno de los llamados ‘edificios enfermos’ de Medellín, un mal que parece hacerse reiterativo en el valle de Aburrá y que ha dejado en entredicho la falta de control que hay en la construcción de este tipo de obras.



Desde la caída de la torre 6 del Edificio Space en octubre del 2013, se han ido sumando a la lista más estructuras, algunas repotenciadas como Altos de San Juan, Colores de Calasanía o Atalaya de la Mota; y otras implosionadas como Space, Bernavento y Babilonia.

Hay otras, sin embargo, que han sido evacuadas, pero que siguen allí, sin que nadie les responda a los propietarios, sin que los dejen regresar y sin que haya una solución de fondo. Kampala, Continental Towers y Asensi caben en esta lista.



La alcaldía de Medellín, mediante el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), informó que tiene en el radar 15 edificaciones que representan algún tipo de riesgo para la vida de los ciudadanos, a las cuales les hace seguimiento y constante evaluación con un equipo técnico.



De estas 15 edificaciones, cinco fueron reforzadas y a 10 se les realiza seguimiento, de las cuales, cinco de estas fueron evacuadas y las otras cinco, aunque están habitadas, se inspeccionan con frecuencia. Entre las evacuadas están Continental Tower, Asensi, Mantua y Kampala.



Adicionalmente, tres ya fueron demolidas: Space (2013), Bernavento (2018) y Lolay (2019).



“Es que la gente cree que esa es una obra pública y que la administración debe resolver el problema, pero resulta que, en el caso de Atavanza (el más reciente) es una empresa privada que hizo un muro que no era o que no hizo lo que le dijimos que tenía que hacer”, sostuvo el alcalde Daniel Quintero.



Sin embargo, más que seguimiento, algunos habitantes de estos edificios enfermos le piden a la administración distrital más compromiso para que las constructoras no dilaten los procesos y evadan su responsabilidad.



A continuación el drama que viven los habitantes de tres edificios enfermos con tres problemas diferentes: uno evacuado, otro demolido y otro en riesgo.

Atavanza: En riesgo

Así se ve la edificación tras el derrumbe del muro de contención Foto: Jaiver Nieto

Es el caso más reciente de edificaciones en riesgo, debido al derrumbe del pasado 29 de junio que generó el cierre de una vía y que tiene al borde del colapso un muro de contención.



Diana Duque, afectada y una de las voceras de la comunidad, cuenta que el problema no es reciente, sino que viene desde que se comenzó a habitar la urbanización, por lo que se puso una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



“Desde el 2021 ya era claro que la constructora tenía que haber hecho un muro de contención y 45 anclajes, pero se vino abajo porque no instalaron los anclajes, entonces es algo que se veía venir, a lo que se suma la lentitud y falta de presencia por parte la institucionalidad para vigilar y prevenir y solo llega cuando ya las cosas suceden y hay personas afectadas”, cuenta la mujer, quien agrega que Covin S.A. y Bienes Raíces Calle Siete S.A., las dos empresas demandadas, están haciendo la demolición muy despacio.



Eso no solo ha generado afectación en las 476 familias que habitan Atavanza, sino a unas 10.000 personas de la zona de influencia –seis unidades residenciales y una vereda-



“Eso es lo que nos indigna, que siempre se tenga que atender y no se esfuercen en prevenir ¿por qué no se tomaron las medidas antes? Llevamos 10 días encerrados y no sabemos cuándo se va a abrir la vía y ya estamos desesperados. Hay personas cansadas de caminar 2 km para llegar a su casa, 10 días saliendo de las viviendas y sin certeza de que van a poder volver por temor a una nueva evacuación y que esta vez sea definitiva. 10 días de zozobra cada vez que llueve por temor a que se derrumbe del todo el muro y haya víctimas mortales”, agrega Duque.



En este mismo caso, Gloria Alexandra Castañeda, presidenta del Consejo de la Unidad Residencial, contó que, además del riesgo por el muro de contención, hay un segundo punto crítico entre las torres 1 y 3, que para ellos es más importante porque, de venirse ese talud quedaría descubierta la cimentación y sería una catástrofe.



“El informe que presentaron sobre el estudio de suelos fue insuficiente y aun así dejaron construir una unidad tan grande. ¿Quién de la alcaldía responde por esa falta de control? (…) Aquí no nos derrumbaríamos, sino que de pronto la torre se voltearía", cuestionó Castañeda ante el Concejo de Medellín hace unas semanas.

Kampala: Evacuado

Cerca del 60% de propietarios de Kampala corresponde a una población de adultos mayores. Foto: Jaiver Nieto

El 27 de octubre del 2019, más de 500 personas de 75 familias fueron evacuadas de esta urbanización ubicada en Pilarica debido a los problemas estructurales. Han pasado casi tres años y las familias no solo no han podido regresar, sino que no parece haber una solución al problema.



Didier Moreno, quien hace parte de la mesa de trabajo de la repotenciación de Kampala, contó que si bien las empresas constructoras han estado en la mesa (Ingecom y Asfalto & Hormigón), así como las autoridades distritales, no hay una solución al problema.



“Se había dicho que una vez obtenida la licencia de construcción comenzaría la hora cero para dichos trabajos de repotenciación. Pues bien, hace poco más de un mes se logró la licencia, pero lo que dicen las constructoras es que Asfalto & Hormigón están en un proceso de restructuración en el cual no incluyeron a Kampala como una obligación, pese a que hay una orden de la inspección de Policía que ordenaba la reparación del edificio. Adicionalmente, la otra empresa está en proceso de liquidación”, cuenta el hombre. Aunque la licencia dice que el edificio no requiere ser demolido y tiene casi un 100 por ciento de posibilidad de recuperación, no hay voluntad para su repotenciación.

Agrega el abogado que en su opinión, la alcaldía no ha entendido que el riesgo no se acaba evacuando el edificio, porque este sigue allí. Y si pasa algo, el riesgo es para los edificios aledaños y para quienes transiten por Pilarica.



“La alcaldía tiene que verificar qué acciones pueden tomar para presionar a las constructoras y para responder por la situación, porque recordemos que la falla estructural de Kampala es derivada de unos planos y estudios estructurales aprobados por una Curaduría, lo que significa que hay responsabilidad estatal, porque no hubo verificación por parte de las autoridades”, explica Moreno.



Hasta hoy a las familias no les han respondido por un solo peso de arriendo, gasto que suma más de 4.000 millones de pesos según los afectados, suma sacada de un promedio de arriendo de 1’500.000 mensual por familia durante los casi tres años, de las 75 evacuadas (más de 500 habitantes). Casualmente, este es valor cercano al que costaría la repotenciación.



Algunos, ya al borde de la quiebra, han dicho que prefieren volver a su hogar asumiendo todos los riesgos que haya.



Babilonia: Demolido

Frente al futuro del lote, la Alcaldía respondió que es competencia de la Superintendencia de Notariado y Registro. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

El pasado 28 de junio se cumplieron 4 años desde que fueron evacuadas unas 80 personas de 35 familias que habitaban la edificación Babilonia, en Itagüí. Actualmente no hay una solución.



Meses después, la edificación fue demolida gradualmente después de que las autoridades locales inspeccionaran la estructura y encontraran graves fallas que ponían en riesgo alto los 13 pisos que contenían 36 apartamentos y cuatro locales comerciales.



Ángela Ramírez, antigua administradora del edificio Babilonia, explicó que por ahora cursan tres procesos judiciales: una denuncia ante la Fiscalía por estafa, una reclamación ante la Superintendencia de Industria y Comercio y una demanda administrativa.



Según calcularon las familias afectadas, sus pérdidas superan los 8.400 millones de pesos, que es lo que piden en la indemnización.



“La demanda por estafa es la que más lento avanza, pero ya citaron a entrevista a los ingenieros que hicieron parte del proyecto lo que hace que proceso tenga un avance. También se llamó a la alcaldía de Itagüí a que entregara las pruebas para tomar la decisión de demoler, ya que consideran que esta se pudo haber tomado de manera acelerada”, cuenta la representante de las víctimas.



En el proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio, explica que si bien el fallo fue a favor de los habitantes, la persona culpable no cumplió con el fallo, por lo que hubo que interponer otra acción legal.



Finalmente, la demanda administrativa en la que está involucrada la alcaldía, la curaduría, el constructor y la aseguradora ha tenido retrasos por la dificultad de notificar al constructor, debido al cambio constante de direcciones.



“Los propietarios seguimos pagando el pago mínimo del impuesto predial porque el lote quedó en custodia de los afectados, quienes siguen pagando créditos hipotecarios. Hay pruebas que nos pueden servir mucho en los que algunos ingenieros reconocen las fallas estructurales desde la construcción del edificio, pero que la constructora hizo caso omiso a las recomendaciones. Vea…radicamos todos los procesos entre noviembre y diciembre del 2018 y mire cuánto ha pasado y no ha sucedido absolutamente nada”, dice la mujer con resignación.



Dilaciones por parte de las constructoras, procesos de liquidación o restructuración para luego armar nuevas sociedades y seguir construyendo, y una falta de vigilancia y control de la alcaldía, son algunas de las realidades que han entorpecido la reparación a las víctimas, que siguen viendo como cada vez más familias se unen al drama de comprar un ‘edificio enfermo’.



Por su parte, el Dagrd informó que los ciudadanos pueden solicitar inspecciones por riesgo en la línea única 123, cuando exista un daño que comprometa la estabilidad de una estructura.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

@AlejoMercado10