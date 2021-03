Así será la renovación a la Biblioteca España de Medellín

Luego de varios años de abandono y proyectos de recuperación, la Biblioteca España, ubicada en el sector de Santo Domingo, al nororiente de la capital antioqueña, ya tiene por fin sus diseños para reconstruir su fachada.



El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien hizo una visita a la comuna 1 en donde se encuentra esta infraestructura que años atrás fue un referente para los paisas.(Le puede interesar: Denuncian mala aplicación de vacuna contra el covid-19 en Medellín)

“Nosotros creemos que Medellín tiene un norte y hay que trabajar por ese norte. Hay que curar varias heridas que han dejado obras inconclusas o que no se terminaron bien, una de ellas es la Biblioteca España, un proyecto que lamentablemente durante décadas fue abandonado por el desgreño administrativo, la corrupción y las fallas técnicas. Aquí la gran noticia es que esta administración logró resolver los problemas jurídicos, técnicos y que hoy tenemos avances importantes”, dijo el alcalde.



La administración municipal dijo que esta obra será una prioridad, no solo por el servicio que presta sino por su atractivo turístico y el desarrollo económico que detona.



“En conjunto con el secretario de Cultura estaremos desarrollando el concurso para que sea la misma comunidad quien escoja cómo debe llamarse la biblioteca, porque entendemos la forma como inicialmente fue impuesto el nombre. No queremos desconocer lo que ha sucedido, queremos reconocer esa herida y tratar de sanarla”, expresó la secretaria de Infraestructura Física, Natalia Urrego Arias.(También puede leer: IPS de Medellín vacunó a 53 administrativos antes que a sus médicos)

Después de años de abandono, recuperaremos el Parque Biblioteca de la Zona Nororiental. La inversión será cercana a los $30.000 millones. Estamos cerca de iniciar la obra que tendrá una ludoteca, zonas de lectura y un makerspace. pic.twitter.com/U6a4zllBCj — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 13, 2021

Para la comunidad esta es una obra esperada. “Vivo en este barrio hace 40 años y me ha tocado ver todo el desarrollo y todo el progreso del barrio, quiero que siga así. Lo de la biblioteca es súper especial porque eso no solo ayuda a la educación sino también al desarrollo del barrio. Con la biblioteca se benefician estudiantes, comerciantes y habitantes en general”, dijo Darío Gutiérrez, habitante de la comuna 1.



Cabe recordar que el viacrucis de la Biblioteca España comenzó en abril de 2013 cuando se advirtieron fallas en la fachada, pues esta no garantizaba la impermeabilidad. Luego, en 2015 se desmontó la piedra y la estructura liviana de soporte de las tres cajas que componían la obra, pero además, toda la estructura metálica de la caja 3.



(Le sugerimos leer: ¿Lo sintió? Reportan fuerte temblor en Antioquia)



Se estima que la reconstrucción de fachada de esta biblioteca, que en esta administración la llaman Parque Biblioteca de la Zona Nororiental, costaría 30 mil millones de pesos.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Alerta hospitalaria en La Guajira por cepa brasileña del covid-19



-En Cali decretan la alerta naranja por creciente del río Cauca



-Conmoción en Barranquilla por el asesinato del ‘Indio Kangri’