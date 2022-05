La directora del ICBF en Antioquia, Selma Patricia Roldán, presentó renuncia a su cargo tras manifestar sentirse agobiada ante el incremento de casos de violencia en contra de menores de edad en el departamento.



El último caso fue el de un bebé que murió producto de las graves heridas que su padrastro le causó al abusarlo.



“Para mi este caso y todos los que pasan diario de los niños me llevó a presentar la renuncia al cargo como directora, porque ya mi corazón está demasiado afectado con estas situaciones”, dijo Roldán.



“La gota sí fue este caso tan duro de este bebé, porque un niño de 1 año y 7 meses con traumas en su cabeza, con el síndrome del maltrato que es ver el niño afectado en toda su corporalidad, ver esa desnutrición severa y encima abusado sexualmente”, agregó.



“Yo creo que esto no lo soporta una persona diariamente escuchando las mismas noticias”, agregó Roldán que llegó a la dirección del ICBf en octubre de 2016.



Además, la funcionaria aseguró que es momento que la comunidad se “pellizque” dado que el cuidado de los niños no corresponde únicamente al ICBF.



“Me siento agobiada, a veces muy impotente de poder solucionar los problemas de los niños, de poder solucionar un problema a la familia”, agregó.

EL TIEMPO