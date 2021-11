En Antioquia se esperan ventas millonarias en el segundo día sin IVA

El comercio en Antioquia espera vender 900 mil millones de pesos el segundo día sin IVA, que se realiza hoy viernes en todo el país.



“Desde el gremio esperamos tener un segundo día sin IVA sin contratiempos, el Gobierno Nacional y el comercio formal se encuentran adelantando ajustes para cumplir con las medidas recientes en cuanto a la exigencia del carné de vacunación de covid-19 a mayores de 18 años para los eventos masivos, públicos y privados, en sitios cerrados que impliquen aglomeración de personas”, detalló Fenalco Antioquia.



(Le puede interesar: Estos son cinco de los barrios más exclusivos y lujosos de Medellín)

Esto quiere decir que para ir a hacer las compras no se exigirá el carné, salvo si se presentan aglomeraciones.



De acuerdo con este gremio, las perspectivas de los comerciantes para el último bimestre y el arranque del nuevo año son positivas pero existe cierta preocupación ante el reto de tener la oferta de productos a tiempo para atender la demanda.



“Al consultarle a nuestros afiliados por el nivel actual de inventarios, el 36% lo considera bajo o muy bajo, un 13% alto y para el 51% es normal para esta época del año”, detalló Fenalco.



(También puede leer: Contraloría halló presuntas irregularidades en la Alcaldía de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Jornada nacional del día sin IVA en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Algunos sitios comerciales tendrán una jornada especial. Por ejemplo, el centro comercial Arkadia anunció que abrirá sus puertas en horario extendido: las anclas (Falabella, Ishop, Ktronix, H&M, Decathlon y Claro), tendrán atención al público desde las 8:00 a.m; el resto de comercios funcionarán a partir de las 10:00 a.m.



La hora de cierre será a las 10:00 p.m. para las tiendas. Los restaurantes terminarán su jornada a las 11:00 p.m.



“Nos hemos caracterizado por tener una logística muy ordenada para garantizar la comodidad y los espacios seguros. Este segundo día sin IVA, no será la excepción. Los integrantes del equipo de Arkadia estaremos vestidos con camisetas que nos identificarán, con el fin de resolver las inquietudes de nuestros invitados. Tendremos premios por registro de facturas como tarjetas débito de un millón de pesos para consumo en el centro comercial”, aseguró la gerente de Arkadia, Patricia Melo Estrada.



(Le sugerimos leer: Medellín ya tiene nuevas tarifas para los taxis)



Cabe recordar lo que puede comprar y los topes:

– Vestuario y complementos con un monto máximo de $726.160

– Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones con un monto máximo de $2.904.640.

– Elementos deportivos con un valor máximo de $2.904.640.

– Juguetes y juegos con un tope de $363.080.

– Útiles escolares con un máximo de $181.540.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Del monte y la guerra a los ‘versos contentos’ de la paz



-La enfermera que murió por covid y un año después no aparece su cuerpo



-Valeria Cabezas, atleta caleña que llevará la bandera del país en Juegos