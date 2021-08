Le deben 1,1 billones de pesos a los hospitales antioqueños

Los hospitales en Antioquia viven en una constante crisis por cuenta de que las EPS no les pagan todo lo que les debe. Hasta ahora la deuda ronda en 1,1 billones de pesos tan solo en los que son de carácter público y la cifra va subiendo.



Así lo dio a conocer la Asociación de Hospitales de Antioquia (ASESA) la cual le hace seguimiento a esta situación que aqueja no solo los establecimientos públicos sino también privados.

“Tenemos las dificultades de siempre con las entidades responsables del pago, tenemos a EPS del régimen subsidiado, contributivo y otros deudores como los regímenes especiales como magisterio, policía, EPS adaptadas, los municipios, las aseguradoras del SOAT y los eventos catastróficos y los accidentes de tránsito que están a cargo de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, explicó Luis Alberto Martínez Saldarriaga, director ejecutivo de AESA.



La EPS Savia Salud es la que más deudas tiene con alrededor de 250 mil millones de pesos; le sigue Nueva EPS con 114 mil millones de pesos; Coomeva con 70 mil millones de pesos; y Coosalud con 28 mil millones de pesos.



Pero hay otras en proceso de liquidación que también tiene un saldo rojo y sobre las cuales se teme que nunca lleguen los pagos. Se trata de Medimás que en Antioquia adeuda 47 mil millones de pesos y otra conocida como Emdisalud que debe 52 mil millones. Esta última tenía sede central en la ciudad de Montería pero que congregaba a afiliados sobre todo en el Urabá y en el nordeste antioqueño.



(Le puede interesar: Desplazados en Ituango: más de 3.400 personas retornan a sus veredas)

Facebook Twitter Linkedin

El covid-19 aumentó los servicios de los hospitales pero las EPS no pagan. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Esto ha hecho que el funcionamiento de los hospitales no sea el ideal y que sean constantes las quejas del gremio de la salud y demás trabajadores administrativos y de apoyo.



“Son varias las afectaciones, la principal es que la falta de liquidez en los hospitales hace que estos no cumplan con sus compromisos, no paguen sus deudas, no paguen sus pasivos. Las deudas de los hospitales del departamento de Antioquia superan los 900 mil millones de pesos. Es decir, si de manera global se pagaran ese 1,1 billón de pesos, habría con qué pagar esos 900 mil pero no es así”, precisó Martínez.



En el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín sufren con esa carga de la falta de pago. Allí las EPS le deben 260 mil millones de pesos en servicios ya prestados. La Nueva EPS, Savia Salud, Medimás, la Adres y las entidades en liquidación son las que más deben.



“Hay un problema acumulativo. Primero, EPS liquidadas que nos dejaron, sin pagar; segundo, un problema de procesos y de la lógica asistencial y la administrativa que está llena de trámites y de formalismos para entorpecer los pagos; y tercero, estamos ante una situación en donde le propios estado colombiano promete unos recursos”, afirmó Andrés Aguirre, gerente del Hospital Pablo Tobón Uribe.



Para Aguirre, los hospitales no deberían enfocar parte de su gestión en estar cobrando para sostenerse. “La tarea de un hospital no es ser el chepito, no tiene que ir a buscar la puerta de un pagador, puertas que no se abren”, agregó.



En esta institución, una de las más reconocidas de la ciudad, no han tenido que acudir a protestas por faltas de pago pues las donaciones de la empresa privada ha solventado en parte las deudas.



(También puede leer: Presunto ladrón entró a local a robar y se quedó dormido en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

La atención en los hospitales sigue a pesar del déficit. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Otro caso muy distinto es el que ocurrió en el Hospital César Uribe Piedrahita del municipio de Puerto Berrío en el Magdalena medio antioqueño. Allí desde principios de julio las enfermeras adelantaron un paro por falta de pago de salarios y de seguridad social.



“El mes pasado, los médicos generales de la institución renunciaron en su mayor parte y se fueron de la institución, a ellos se les canceló el mes adeudado que era un solo mes y a algunos los reintegraron a su trabajo, y algunos fueron cambiados de sindicato, con todas las condiciones que ellos solicitaron para su reintegro, las cuales fueron cumplidas, pero a nosotros solamente nos hicieron un abono de 15 días”, publicaron las enfermeras en un comunicado que expresaba el inconformismo por el trato laboral hacia ellas, que incluye falta de pago de primas y de liquidaciones, entre otros.



En la IPS Universitaria también hay crisis por cuenta de esta situación.

De acuerdo con su directora, Marta Cecilia Ramírez Orrego, hasta junio, había unas cuentas por cobrar de 300.000 millones de pesos, lo cual aumentó mucho debido a que diciembre de 2020 era de 30 mil millones de pesos. Eso se debe a que allí se está facturando más porque los servicios aumentaron.



(Le sugerimos leer: Antioquia extiende la Alerta Roja Hospitalaria hasta el 10 de agosto)



“Los costos de operación se nos han incrementado alrededor de un 11 por ciento, dado la escasez de insumos para atender, por ejemplo los guantes, los sedantes, relajantes y al adrenalina últimamente ha estado escasa, además las incapacidades del personal por el covid y ha hecho que se tenga que fortalecer el personal de estas instituciones”, argumentó.



En esta institución, como ocurre con las otras, las EPS son las deudoras y en su caso Savia Salud debe cerca de 15.000 millones de pesos, con una cartera de más de un año, le sigue Coomeva, con 13.000 millones de pesos.



Este diario buscó a la Secretaría de Salud de Antioquia para conocer su posición frente a la situación que sufren los hospitales pero no dio respuesta a la solicitud.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-Estudiante con Icfes perfecto en Meta sigue esperando lo que le prometieron



-Derrumbes de lodo y piedra incomunican a Huila y Caquetá



-Solo 59 sedes educativas tienen presencialidad en Ibagué