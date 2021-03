Cerca de 17 mil niños y jóvenes no volvieron a las aulas en Antioquia

Se está terminando el mes de marzo y aún hay miles de estudiantes antioqueños que no volvieron a las aulas. Tan solo en Medellín son 7.038 que se presume que desertaron porque no se matricularon o no están asistiendo a las clases.

El panorama es generalizado en el departamento pues, según la Secretaría de Educación de Antioquia, hay 13 mil niños y jóvenes que no se han matriculado en los 117 municipios que están bajo la jurisdicción de esta dependencia.



“Hemos encontrado que los niños en edad escolar sí se matricularon; sin embargo, los adultos no necesariamente se encuentran matriculados y estamos viendo que los jóvenes y los jóvenes en extra edad son precisamente los que han abandonado el sistema”, explicó Alexandra Peláez, secretaria de educación departamental.

La mayoría de desertores se concentran en las subregiones del Bajo Cauca y en el Urabá antiqueño, según los datos recientes.



Las causas de la ausencia también se deben a la falta de conectividad en los hogares porque a pesar de que las clases se adelantan en alternancia, algunas familias no cuentan con internet o computadores, como lo indicó Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín.



“Las causas de abandono de estos estudiantes son falta de tecnología en muchos casos, en otros hubo movimientos de domicilios, de sus familias, ya no están en el barrio donde estaban sino que se tuvieron que mudar a otros lugares y otros tantos que por ejemplo no hemos encontrado y que seguimos buscando han sido extranjeros, en muchos casos venezolanos que no los hemos podido encontrar”, detalló Agudelo.



En las comunas en donde más se han reportado casos de deserción son Manrique (comuna 3), Villahermosa (comuna 8), Popular (comuna 1) y La Candelaria (comuna 10 o centro de Medellín).(Le puede interesar: Daño en vía Las Palmas en Medellín fue por construcción ilegal)

En barrios populares de Medellín se ha concentrado también la búsqueda de niños y jóvenes que no volvieron a las aulas. Foto: Archivo/El Tiempo

Los profesores han sido los que más han notado la ausencia. Así es el caso de Margarita Rojo, una docente de un colegio público de la comuna 2 (Santa Cruz) de Medellín, quien pidió el cambio de su nombre.



“Tengo siete niños que desertaron prácticamente, no hacen nada, no se reportan, no hacen las tareas ni van a las clases en alternancia. Me comunico con las mamás y ellas me dicen que sí van a estar al tanto pero no han presentado ninguna actividad”, dijo la maestra.



“De alguna manera se consideran desertores porque les están negando el derecho a la educación y si uno no cuenta con el apoyo familiar, qué se puede hacer. Nosotros estamos tratando de establecer unas rutinas y de que sean pocas tareas para que no se estresen”, agregó la profesora a quien le preocupa esta situación porque avanza el año escolar y sus siete niños, que no volvió a ver, podrían perder el año.

¿Qué se hace al respecto?

Ante este panorama, tanto la Secretaría de Educación de Antioquia como la de Medellín adelantan varias estrategias.



En el caso de la capital antiqueña incluso pasan por los barrios visitando los hogares, como ocurrió por ejemplo a mediados del año pasado cuando la estrategia consistió en pasar por los barrios y cuadras buscando a los desertores, algo que incluyó un equipo educativo y de artistas.



“Hemos siempre hemos querido hablar en términos de permanencia y una de las estrategias es Estudiar transforma mi futuro y hemos estado con la Donatón Tecnológica en la que hemos beneficiado a mil estudiantes, el transporte escolar que ya se ha reactivado y son 3 mil estudiantes que están siendo beneficiados porque estamos en el modelo de alternancia”, dijo la secretaria de educación de Medellín.



Agregó que las ayudas a los estudiantes también se concentran en el PAE (Programa de Alimentación Escolar) que beneficia a 220 mil estudiantes, además se han entregado alrededor de 9.500 kits escolares.(También puede leer: El pedido de Daniel Quintero para que la vacunación sea más eficiente)

Por su parte la búsqueda en 117 municipios antioqueño por parte de la Gobernación ha sido por varios canales desde pasacalles, piezas publicitarias, cuñas radiales en las emisoras locales, comerciales de televisión hasta mensajes de texto a las bases de datos de los padres de familia de los niños y jóvenes que son considerados como desertores.



“Contratamos un call center para realizar llamadas entre el 15 y el 26 de marzo a los acudientes de los estudiantes retirados. Este creemos que ya era la estrategia de contingencia en vista de que la matrícula se estancaba en comparación con el año anterior y hemos realizado 15.501 llamadas y muchas de ellas son robóticas para descartar a aquellos acudientes que no tienen los datos correctos”, detalló la secretaria de educación departamental.



Sobre esta última estrategia se conocerán los resultados en la semana de Pascua.

Medellín, de regreso a la virtualidad

Las instituciones educativas privadas y oficiales de Medellín volverán a la virtualidad y a la educación en casa después de Semana Santa, debido al aumento de casos de covid-19 en la capital antioqueña.



La medida, por ahora, solo será entre el 5 y el 11 de abril, según lo determinó el Comité de Alternancia Territorial, conformado por autoridades de salud y educación.



“En todo el monitoreo que venimos haciendo de las condiciones de salud de lo que viene pasando con el covid-19 en nuestra ciudad, se decidió que en la Semana de Pascua no estaremos en las instituciones educativas, habrá trabajo en casa y retornaremos, de acuerdo con el seguimiento, el 12 de abril”, afirmó Alexandra Agudelo.



De otro lado, Agudelo aseguró que “son 245 instituciones que hoy ya están en ese modelo de alternancia. Es el 88 % de nuestros establecimientos educativos de Medellín. Todos los colegios privados, muchos de los colegios de cobertura y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano también”.



DAVID ANDRÉS CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

