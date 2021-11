Tensión por desalojo de viviendas en el barrio Moravia, en Medellín

Desde la madrugada de este miércoles arrancó el proceso de desalojo de alrededor de 100 viviendas y 350 personas que habitan en ellas, en el sector conocido como el morro, en el barrio Moravia, al norte de la ciudad de Medellín.



De acuerdo con Esteban Restrepo, secretario de Gobierno municipal, en esa zona se asentaron varias familias en medio de la contingencia por la pandemia y también durante las protestas del pasado paro nacional.



“Algunas bandas de este fueron loteando algunas de estas zonas que no se pueden habitar y después de un análisis del departamento de riesgos y desastres de la ciudad de Medellín (Dadrg) se evidenció que existe combustión y gases tóxicos y que pueden generar un incendio o deslizamiento porque no hay tierra firme, es un piso poroso”, detalló Restrepo.



El proceso de desaojo, o de evacuación como lo denominó la Alcaldía, duraría ocho días y hoy miércoles se adelantará una caracterización para saber cuántas personas y qué tipo de necesidades tienen quienes habitan el sector intervenido.



Sin embargo, a esta hora de la mañana se registran tensiones entre los habitantes y funcionarios de la administración municipal y de la policía.



Durante el puente pasado, las familias ubicadas en el morro Moravia hicieron una protesta, pidiendo que no se realice el desalojo y que se haga una solución de vivienda definitiva.



Familias del morro en Moravia salieron este fin de semana a protestar por una orden de desalojo en el sector.

El secretario de Gobierno agregó que las familias que serán desalojadas serán instaladas hoteles de la ciudad. “Son habitaciones en donde pueden estar más tranquilos, incluso pueden vivir en mejores condiciones a las que están viviendo hoy en el morro de Moravia”.

Momento de la intervención en esta mañana del miércoles. Foto: Cortesía Denuncias Antioquia

Funcionarios de la Alcaldía realizan encuesta a los habitantes que serán desalojados. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Zona de peligro

La directora (e) del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, Laura Duarte, explicó que en junio de 2006, el morro de Moravia se declaró sitio de calamidad pública debido a estudios de universidades de la región y propios de la Alcaldía de Medellín “que encontraron que los niveles permitidos para gases tóxicos y lixiviados estaban por encima de parámetros normales. Encontramos gases como cianuro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno, altamente tóxicos, por lo que declaramos una zona de alto riesgo sanitario, ambiental y geológica”.



Los estudios técnicos del Dagrd también determinaron que en este lugar se presentan amenazas por deslizamientos, movimiento en masa del sustrato (residuos sólidos), incendios subterráneos y presencia de grietas, que generan inestabilidad y permiten la entrada de oxígeno a la masa de residuos, lo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de incendios o explosiones.



MEDELLÍN

