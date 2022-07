Cuentan los habitantes de la vereda Las Playas que la tierra comenzó a temblar sobre las 3 de la tarde y parecía el fin del mundo.

"Fueron momentos de mucho pánico, es una cosa muy horrible ver cómo se desprende la montaña tan cerca de las casas de la familia y los amigos de uno, ver luego otra vez cómo se movía esa montaña como amenazando con venirse otra vez y sentir ese temor del represamiento de la quebrada".



Así narra doña Gloria Zapata lo vivido en la tarde del 13 de julio por el deslizamiento de tierra ocurrido en esta vereda del corregimiento de San Antonio de Prado.



La zozobra, sin embargo, no fue solo para quienes estaban en la zona, sino para quienes estaban por fuera, debido a la impotencia y el temor de no ayudar a su familia.



Es el caso de Wbeimar Valencia, quien se encontraba trabajando cuando lo llamaron a contarle de la tragedia. El hombre dice que su principal temor era que su hija se encontraba sola en la casa en ese momento.



(Le puede interesar: Tragedia en Antioquia: derrumbe en un colegio deja tres niños muertos)

Facebook Twitter Linkedin

Deslizamiento de tierra en San Antonio de Prado Foto: Jaiver Nieto

“Apenas llegué sentí un susto total, pero gracias a una vecina que llegó y la sacó en la evacuación no pasó nada. Nosotros no hemos evacuado, porque nuestra casa está más lejos de la quebrada que las otra 50 que hay en la zona y sí fueron evacuadas”, cuenta Valencia.



Aunque el temor está latente por un nuevo deslizamiento o el represamiento de la quebrada, dice que está a la espera de información por parte del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) para saber qué decisión tomar.



Para él, esta situación se pudo haber previsto debido a que, semanas atrás, ya se había hecho una denuncia sobre el agrietamiento en la montaña, pero dice que no hubo respuesta.



Como él, varios líderes del sector aseguran que esta era una tragedia anunciada, por lo que hay críticas a la alcaldía por no responder a tiempo.



Al respecto, Laura Duarte, directora del Dagrd explicó que la zona del derrumbe es catalogada como zona de alto riesgo no mitigable.



(Lea, además: Conozca por qué prohíben por un mes las visitas a Hidroituango)



“El equipo técnico y los geólogos del Dagrd y el Área Metropolitana (AMVA) hicieron el análisis del escenario de riesgo e indicaron que la situación se dio por un represamiento de agua de las lluvias en la montaña y en realidad hay un fenómeno geológico más complejo de lo que solo se ve en el escarpe”, explica Duarte, quien agregó que hay múltiples puntos críticos en San Antonio de Prado, por lo que el video viral en el que se advierte el riesgo, asegura que hace parte de todo el margen de la quebrada Doña María.

Balance de la atención

El censo actual es de 58 viviendas evacuadas de manera preventiva, algo que podría aumentar debido a que se incrementará el cerco de riesgo.



En los recorridos y sobrevuelos hechos en la zona, se han identificado tres puntos críticos: En la finca La Piscina, donde hay recomendación de evacuación de 4 viviendas; en el sector Los Mesa, donde sugieren la evacuación de 40 viviendas; y el sector de Santa Rita, donde hay 14 viviendas con recomendación de evacuación.



"Algunas zonas están aún muy secas y podrían desprenderse por lo cual se realizará una valoración de los volúmenes susceptibles a desprendimiento", agregó la directora del Dagrd.



Puntualizaron las autoridades que no hay denuncia de personas desaparecidas por parte de los habitantes, por lo que el número de víctimas mortales de esta tragedia sería dos: una mujer de 40 años y su hijo de 3.



De otro lado, el equipo social de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos humanos realiza la sensibilización, recomendaciones de evacuación y caracterización de las familias que necesitan un auxilio habitacional.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO

Medellín

@AlejoMercado10