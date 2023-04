Un insólito caso quedó grabado en video en pleno centro de Medellín.



Según el denunciante, una agente de tránsito le solicitó un servicio por una plataforma de movilidad, tipo Uber, pero cuando el conductor realizó el servicio, ella no le quiso pagar.

En el video, grabado por quien sería el conductor, se ve a la agente de tránsito, con uniforme puesto, quien acepta haber pedido el servicio.



- ¿Me va a pagar o no me va a pagar la carrera que me pidió? usted me pidió un servicio y debe cancelarlo- le dice el conductor a la mujer.



- Sí- reconoce la agente en el video - Pero es un servicio ilegal- agregó ella



- Pero tú lo pediste - respondió el hombre



#Medellín



Una agente de tránsito pidió un servicio en plataforma para sus hijos, cuando el conductor de plataforma informal llegó, la agente de tránsito le dijo que si quería los 12.000 del servicio, o un comparendo. @sttmed pic.twitter.com/PstyGyXFeJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) April 14, 2023

Ante la respuesta, la agente le pide que lo acompañe para "hacer el procedimiento", dando a entender que sería la multa e inmovilización del vehículo.



- ¿Dónde tiene el carro? - le pregunta la agente de tránsito

- En mi casa, si quiere vamos y lo buscamos, no ve que somos vecinos- responde el hombre.



El conductor sigue confrontando a la mujer para que le pague los $12.000 que habría costado la carrera y, además, la acusó de amedrentarlo diciéndole que estaba 'fichado'.



Por su parte, la Secretaría de Movilidad informó que tiene pleno conocimiento sobre la situación ocurrida con la agente de tránsito.



"En el momento estamos realizando la investigación correspondiente sobre tiempo, modo y lugar cómo se desarrollaron los sucesos para poder dar claridad a la opinión pública", informaron desde la entidad.



Se desconoce si finalmente la mujer le pagó la carrera al hombre o si le impartió la multa por conducir con una aplicación informal.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO