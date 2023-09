La veeduría ciudadana Todos por Medellín presentó este miércoles, 20 de septiembre, los resultados de una extensa investigación en la que evidenciaron un presunto cartel de contratación en Metroparques —empresa del Distrito— con dineros de la alcaldía de Medellín, el Inder y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



Según la denuncia, Metroparques entregó, entre 2020 y 2023, 120.000 millones de pesos en contratos a 22 empresas que estarían conectadas entre sí —por vínculos entre sus representantes legales, socios, miembros de junta directiva, contadores y revisores fiscales— en ocho redes de relacionamiento.

"Esa forma de cartelización nos habla de un acuerdo tácito entre servidores públicos y empresas contratistas. En estos proceso se invitaron a 36 pero fueron 22 las beneficiadas, a través de 16 de 21 patrones que la Superintendencia de Industria y Comercio define para la cartelización", explicó Piedad Patricia Restrepo, vocera de Todos por Medellín.



Para la veeduría, esta práctica supone cinco presuntos delitos contra la administración pública: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

🚨 En Medellín hay un cartel de la contratación entre un grupo de servidores públicos y 36 empresas. 🚨



¿Cómo ha operado este cartel con el que se han malversado 268 mil millones? Esto es lo que encontramos. 👇🏽 pic.twitter.com/q9i0egtYsU — Todos por Medellín (@TodosXMedellin) September 20, 2023

Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por lo anterior, la organización denunció este 19 de septiembre la presunta cartelización de contratistas en la Fiscalía General de Medellín, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio, para que las entidades investiguen penal y disciplinariamente el caso.



Todos por Medellín analizó 84 contratos por 268.000 millones de pesos que fueron entregados a Metroparques por parte de la alcaldía, el Inder y el Área Metropolitana. En total, estas entidades le dieron a la empresa 390.714 millones de pesos en contratos administrativo entre 2020 y 2023.



Las indagaciones tienen su origen en denuncias ciudadanas que fueron allegadas a la veeduría a través de su línea de la confianza. Con entrevistas a fuentes protegidas, consultas en el Secop y derechos de petición, lograron recabar la información para presentar los resultados públicamente.

Así funcionó el supuesto cartel

Facebook Twitter Linkedin

Parque Norte en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Todos por Medellín identificó que Metroparques invitaba a tres empresas a participar en los proceso de contratación. Sin embargo, las firmas tenían vínculos entre sí a través de sus administradores y empleados claves como contadores y revisores fiscales.



En algunos casos, incluso, existían inhabilidades —que no fueron declaradas— porque había dos empresas que se presentaban a un mismo proceso y que eran representadas legalmente por madre e hijo.



También se habrían utilizado 'empresas instrumento' para dar apariencia de pluralidad a las contrataciones y los oferentes se habrían certificado experiencia entre sí para participar. En otros casos, las dos empresas descartadas eran posteriormente elegidas como la interventora o subcontratada por el ganador del proceso.

Facebook Twitter Linkedin

Así eran algunas de las fachadas de las empresas que se presentaban a los proceso de contratación. Foto: Todos por Medellín

"Todo esto arranca en junio de 2020, cuando se hace un cambio por parte de la junta, cosa que no se debía hacer porque debía pasar por el concejo. Se amplió su objeto social para hacer, por ejemplo, actividades de mantenimiento de infraestructura y aseos o actividades ambientales. Metroparques convirtió en un intermediario y perdió su misionalidad", señaló Restrepo.



Un aspecto que llamó la atención de la veeduría es que al verificar las direcciones de la empresas participantes en los proceso de contratación se podía comprobar que estaban ubicadas en casas de familia o lugares que no correspondían con su objeto.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las ocho redes de empresas conectadas entre sí que fueron identificadas por Todos por Medellín. Foto: Todos por Medellín

"Hemos encontrado que en muchos de los casos hay sobrecostos y por eso le estamos diciendo a la Fiscalía que uno de los presuntos delitos es peculado. Hay empresas muy pequeñas, algunas de reciente creación, sin activos, sin presupuestos importantes, sin establecimientos públicos que empiezan a cobrarle a Metroparques una administración y utilidad del 33 al 37 por ciento. Esa es una forma en la cual se pueden estar perdiendo recursos", alertó la vocera.



Entre las 36 empresas analizadas por la veeduría hay 12 sin obligaciones con el sector financiero, 25 tienen rentabilidades superiores al promedio de su sector, 29

con "crecimientos exponenciales" de sus ingresos, 14 no registran provisión de renta, 15 no cuentan con activos para soportar su operación y "subcontratan”, 4 presentan estados financieros diferentes de un mismo corte, 15 tienen movimientos inusuales en su patrimonio y 5 empresas son de reciente constitución, es decir, después de 2019.



Los contratos en los que se encontraron las redes de la presunta cartelización fueron para el parque de las Aguas, escenarios deportivos, zonas verdes, campañas de prevención en salud, eventos culturales y presupuesto participativo, logística y eventos, alimentos y mantenimiento de la infraestructura.



Aunque el alcalde Daniel Quintero no se refirió directamente a la investigación ni respondió a los señalamientos, en sus redes sociales participó con la etiquete promovido por Todos por Medellín: #UnCartelenMedellín.



"El cartel de los 20 billones se robó en los últimos 20 años a: Orbitel, UNE, Hidroituango, Antofagasta, Bonyic, Ticsa y sueñan con EPM", escribió Quintero.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

​En X: @sebascarvajal28