Retrasos en obras tienen a 40 colegios en Medellín en riesgo de no prestar servicio

Este lunes 22 de enero comenzó la temporada escolar en las instituciones educativas oficiales de Medellín y, además de garantizar cupo para los niños, niñas y adolescentes, otro reto que tiene la Alcaldía tiene que ver con la infraestructura educativa.



Y es que a pesar de que en agosto del 2022 se aprobaron vigencias futuras por $319.000 millones para intervenir 411 sedes educativas oficiales, en la actualidad ninguna se ha entregado a satisfacción.

Así lo dio a conocer la Alcaldía de Medellín, que indicó que, hay quejas tanto en las obras que ya se han hecho, como en retrasos en las que ya deberían estar listas.



Del total de los recursos, $182.000 millones estaban destinados para intervenir 223 instituciones en 2023 y $137.047 millones para 188 sedes en 2024.



La gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Luz Ángela González Gómez, explicó que en 2023 se debían entregar cinco instituciones educativas con restituciones parciales y constructivas, 32 con mantenimientos integrales y 186 con mantenimientos generales.



(Le puede interesar: Alerta por incendios en Antioquia: han atendido 114 emergencias en menos de un mes)

Facebook Twitter Linkedin

Obras en los colegios de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

"¿Qué nos fuimos encontrando? cero instituciones educativas entregadas a satisfacción, de las 186 que en 2023 se debían entregar 42 están en ejecución y contamos un retraso del 77 por ciento de los contratos de obra. Es decir que tenemos un riesgo muy alto en la prestación de servicios en estas instituciones", expresó la gerente.



Agregó González que para este año la dificultad está en que las 175 instituciones educativas a las cuales se les debe realizar mantenimientos integrales no cuentan con el respectivo diagnóstico, por lo que se ha generado un retraso de dos meses para iniciar dichas obras.



(Lea, además: Procuraduría investiga al gerente del Hospital General de Medellín por polémico jardín)

Facebook Twitter Linkedin

Obras en los colegios de Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

En cuanto a obras de mantenimiento integral, contó la funcionaria que, de las 32 que se debían ejecutar en el 2023 solamente tuvieron alcance 27 de esas, de las cuales hay una sin inicio de obra, dos con un retraso del 40 por ciento, cinco con un retraso del 20 por ciento y ocho que presentan un alto riesgo en la prestación del servicio.



"En eel último componente, que son las restituciones parciales y constructivas, tenemos cero instituciones educativas entregadas a satisfacción. Este componente nos hace una alerta muy grande porque no se cumpliría ni con el plazo ni con la entrega", alertó la vocera de la EDU.



En conclusión, desde la entidad evidenciaron falta de rigor técnico por parte de los supervisores y del personal de la interventoría.

Nueve culminaron actividades

en obra, pero no cuentan con recibo formal a satisfacción por parte de la

Secretaría de Educación FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Luis Guillermo Patiño, secretario de Educación del Distrito, resumió que de las 223 sedes que debían ser intervenidas en 2023, 121 presentan retrasos en la ejecución de obras, de las cuales 40 están en riesgo para iniciar el año escolar.



"24 quedaron con procesos contractuales pendientes y cinco están suspendidas por falta de materiales y suministros. Además, 16 están en un limbo contractual por adiciones no culminadas el año pasado, dos no fueron contratadas, 46 avanzan según lo programado y nueve culminaron actividades en obra, pero no cuentan con recibo formal a satisfacción por parte de la Secretaría de Educación".



Destacó el secretario que la mayoría de contratistas que han incumplido con la intervención en instituciones educativas son de los departamentos de Bolívar, La Guajira, Córdoba y Atlántico.



También denunció que a pesar de que la anterior administración, entre los términos acordados con los contratistas, definió que el incumplimiento en la entrega de documentos acarreaba multas de $400.000 por día de retraso y $4.000 millones en caso de atrasos en la ejecución para un contrato, la EDU, en dicha administración no aplicó dichos descuentos.



MEDELLÍN