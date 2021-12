Una nueva polémica se generó en el proceso de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Ahora, el mandatario local denunció que hay firmas falsificadas y que fueron recogidas por los grupos que buscan que deje el cargo.



“Hemos encontrado un proceso sistemático de falsificación de firmas en el proceso de la revocatoria. Entregaremos la próxima semana las pruebas a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría”, dijo Quintero en sus redes sociales.



El comité revocatorio, integrado por varios grupos, logró recopilar 305 mil firmas pero solo entregó 292.000 ante la Registraduría Nacional debido a que 13 mil tendrían algunos problemas con las fechas establecidas para su entrega.



Andrés Felipe Rodríguez, líder del proceso revocatorio en la capital antioqueña, explicó que las firmas entregadas a la Registraduría “están siendo revisadas en un sitio con toda la seguridad y las garantías del caso, lo cual agradecemos bastante”.



Sin embargo, también corroboró que el alcalde la facultad para pedir las firmas escaneadas, aunque dijo que esto no lo sabían en el comité de revocatoria hasta hace poco.



“Lo grave ahí es que esos datos son de las personas que no lo quieren en el mandato de la alcaldía, muy preocupante la situación sobre todo para las personas que firmaron ¿qué va a hacer Daniel Quintero con esos datos? ¿Qué pretende?”, se cuestionó Rodríguez.



Senadora, aunque lo grave es la falsificación sistemática de firmas, también es grave que usted desconozca la ley: Los Alcaldes tienen derecho a revisar las firmas de un proceso revocatorio. https://t.co/0MyJvvfUll pic.twitter.com/hocw9FbOJo — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 16, 2021

Ese mismo cuestionamiento le hizo la senadora Paloma Valencia al alcalde, al dar a conocer la denuncia de posibles firmas falsificadas.



“Muy grave. ¿Por qué el alcalde Quintero tiene acceso a las firmas de los ciudadanos para la revocatoria? No puede verlas pues están protegidas por la ley de habeas data como información sensible y personal”, dijo la senadora.



El mandatario le respondió y le dijo que “los alcaldes tienen derecho a revisar las firmas de un proceso revocatorio”.



A pesar de esta situación, los miembros del comité revocatorio dicen que están tranquilos con el proceso de recolección de firmas que fue el primer paso para lograr el cometido de llegar a unas elecciones para que los ciudadanos de Medellín elijan si Quintero Calle sigue o no como alcalde.



De acuerdo con Rodríguez, solo se necesitaban recopilar 91.026 firmas pero lograron muchas más precisamente para evitar contratiempos.



“Que presente todo lo que tenga presentar, nosotros tenemos la tranquilidad de que hicimos un proceso limpio y transparente, para eso mismo recogimos casi 305 mil firmas, para tener toda la seguridad y la tranquilidad de que tenemos las firmas”, agregó Rodríguez, quien dijo además que están seguros de que el proceso avanzará.



