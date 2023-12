Denuncian falta de pago a realizadores del Festival Miradas de la Alcaldía de Medellín

La más reciente edición de Miradas Medellín —un festival de cine que este noviembre llegó a su tercer año de realización— generó polémica en los últimos días por las denuncias que se conocieron en redes sociales sobre presuntos incumplimientos de pago a personas y empresas que participaron en la organización del evento.



Según el reclamo, que hicieron varios de los participantes en el evento de la secretaría de Cultura, el festival debe 340 millones de pesos a 2 empresas logísticas, 38 personas y 29 artistas, colectivos y formadores. Además, hay 61 derechos de exhibición sin pagar.

"Los organizadores del festival han estado intentando de todas las formas posibles darle solución a los trámites internos para lograr hacer estos pagos pero no ha sido posible", se lee en la denuncia.



Y agregan: "La secretaría de Cultura no responde y la explicación que se da es que la Fundación EPM no se vinculó con los recursos con los que se había comprometido que ascienden a 900 millones de pesos".

Festival Miradas Medellín 2023

A través de un comunicado, la Alcaldía de Medellín explicó que para la ejecución técnica y operativa del Festival en 2023 dispuso en los tiempos oportunos de toda la planeación y la gestión administrativa.



"La información que circula en redes sociales y medios de comunicación está siendo analizada para encontrar las causas que llevaron el tema hasta este punto y dar una respuesta de cara a la ciudadanía acorde a las competencias de la administración", indicaron.



La administración distrital aseguró que actualmente no tienen ninguna obligación contractual con los reclamantes y añadió que con los contratistas que tenían a cargo el Festival se han realizado diferentes reuniones en las que enfatizaron que no es una responsabilidad directa de la Alcaldía.



Según el balance que entregó la secretaría de Cultura, más de 25.000 personas asistieron a los eventos del Festival que se realizó entre el 22 y el 26 de noviembre. Hubo 18 laboratorios de formación, 25 actividades de industrial, 60 invitados y 110 obras.



