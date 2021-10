Denuncian caso de homofobia en el metro de Medellín

Una pareja lesbiana denunció lo que sería un caso de homofobia en el metro de Medellín, lo que está causando indignación en las redes sociales.



El hecho ocurrió ayer domingo en la estación Envigado del sistema, al sur del valle de Aburrá. Allí estaban Melissa García y su pareja, también llamada Melissa, cuando fueron abordadas por un hombre en la plataforma.



(Le puede interesar: Un niño herido tras combates entre el Ejército y el Clan del Golfo)

“Yo, recostada en un muro, ella recostada en mí. Con mi brazo rodeaba su cintura y conversábamos. De pronto me empezó a hacer mucho ruido la voz de un hombre que decía: ‘Las hago bajar en la próxima estación’”, narró una de las mujeres.



Según la denuncia, el hombre se identificó como sargento de la Policía. “Nos abordó y nos pidió que nos separáramos, que habían niños en la plataforma. Antes de ser abordadas por este señor, escuchamos como hablaba por su celular denunciando a dos mujeres de exhibicionismo y solicitando que las bajaran en la próxima estación”, agregó la denunciante.



En un video que publicaron en redes sociales se ve al hombre, quien niega tales acusaciones, mientras llega una policía a intervenir en la discusión. El hombre aborda el tren que llega a la estación y se va.



(También puede leer: Repudio por desaparición y asesinato de una mujer en Medellín)

Hoy @melisssa_gm y yo fuimos discriminadas e intimidadas por este sujeto en la estación Envigado del @metrodemedellin. Este además se identificó como Sargento de la Policía, nos abordó y nos pidió que nos separáramos, que habían niños en la plataforma.



Sigue 👇🏼 pic.twitter.com/3YaNpztmpv — Melissa (@melidramatica) October 18, 2021

“No pudimos saber su nombre, no quiso identificarse de nuevo. Al instante que, junto a otra chica y la policía, le contrariamos y lo cuestionamos, no tuvo mejor idea que huir, de pronto se sintió muy observado, o más exhibicionista que nosotras, y para su suerte llegó el metro”, agregó García.



Sin embargo, el hecho indignó a esta pareja que trabaja en un medio independiente La Herejía, que hace contenido digital y feminista.



(Le sugerimos leer: Conmoción por nueva masacre en el suroeste antioqueño)



“No nos sentimos amenazadas porque no pensamos que se tratara de nosotras, pues sólo estábamos abrazadas”, dijo Melissa, quien pidió que haya más casos de homofobia en el Metro de Medellín.



Hasta el momento, el Metro de Medellín no se ha pronunciado sobre este caso.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-Santa Marta dio mala imagen a turistas por crisis en alcantarillado



-Asesinan a un coronel del Ejército Nacional en Villavicencio por robarlo



-Líder asesinado en Cali era defensor del ambiente y de los derechos humanos