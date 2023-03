A través de un video compartido en redes sociales, ciudadanos de Medellín dieron a conocer una escena que tuvo lugar, al parecer, en la secretaría de Educación en los últimos días.



(Le puede interesar: Así era la tormentosa relación de mujer atacada con químico y su asesino)



En las imágenes se ve el momento en que un funcionario de este despacho agredió a un hombre que lo estaba grabando con su celular y con el que sostuvo una discusión por una diligencia.

El sujeto estaba acompañado por una mujer que acudió a las oficinas de la secretaría, según lo que se escucha en la grabación, para resolver una situación con un correo electrónico. Al otro lado del vidrio, que separa a los funcionarios de los ciudadanos, se encontraba el agresor, junto con una servidora pública.



(Lo invitamos a leer: Las entrañas del millonario negocio de la extracción de oro en el Bajo Cauca)



En ese momento, el funcionario salió de la taquilla, se dirigió a la puerta para acceder a la zona de atención al público y corrió hasta donde estaba el hombre que grabó la situación con su celular.

"Me vas a grabar mucho o qué, me vas a grabar mucho", gritó el funcionario antes de golpear el celular del ciudadano. En ese momento se detuvo la grabación.



"Que barbaridad, este es el trato de un funcionario de taquilla en Secretaría de Educación de Medellín", escribió Jesús Villa, directivo de la Asociación de Institutores de Antioquia en Twitter. Decenas de ciudadanos también manifestaron su malestar por los hechos ocurridos.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



La secretaría de Educación, por su parte, lamentó lo sucedido y rechazó la agresión. "Los servidores públicos se deben a la ciudadanía y es por ustedes que trabajamos día a día. Tomaremos las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir", se pronunció la entidad.



MEDELLÍN