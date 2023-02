En las últimas hora se han dado a conocer dos presuntos casos de acoso y hasta abuso sexual contra dos mujeres que tomaron un servicio de transporte a través de diferentes plataformas en Medellín.



La primera historia que se conoció fue la de Valentina Echeverry, una joven que contó en sus redes sociales lo que vivió en la noche del 29 de enero tras abordar un vehículo en la aplicación InDrive.

"Me recogió un hombre llamado John Jairo en una Duster Oroch de placas KUP-639 —empezó por relatar la mujer—. Durante el trayecto venía conversando conmigo 'normal', aunque se me hizo curioso que, en repetidas ocasiones, me preguntó cómo me sentía".



Cuando Valentina llegó a su casa, pagó el servicio y el hombre le dijo que lo calificara bien, lo cual hizo inmediatamente. Luego abrió la puerta, pero él siguió hablando.



"Comenzó a preguntarme de nuevo que cómo me sentía, que si estaba tensionada, le decía que no, entonces comenzó a tocar diferentes partes de mi cuerpo (cuello, orejas, pecho, abdomen, espaldas, piernas) para 'comprobar' qué tan tensionada estaba".



La joven aseguró que en ese momento tenía mucho miedo y que no era capaz de moverse ni bajarse del carro. "Él me decía 'empiezas a segregar un olor exquisito'", dijo. Y después contó que el hombre la volvió a tocar en diferentes partes y luego le cogió la mano para que la pusiera en su abdomen.



Cuando él la intentó coger del cuello, ella reaccionó y salió corriendo del carro. Valentina dijo que no pasó nada más, pero que al intentar comunicarse con soporte de la aplicación no obtuvo respuesta.

Una mujer aseguro en grupos de WhatsApp que un conductor de aplicaciones intentó sobrepasarse en el carro en las calles de Medellín. pic.twitter.com/7AP2QwzIkC — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 31, 2023

Tras conocerse su denuncia a través de redes sociales, otras mujeres comentaron y enviaron mensajes en los que aseguraban que también les había pasado lo mismo con el conductor de ese vehículo que, al parecer, usa diferentes nombres.



Otra de las denuncias la hizo Alejandra Blandón, quien relató una historia similar a la de Valentina. Sin embargo, su servicio lo pidió a través de Didi, el pasado 25 de enero, y su conductor se llamaba Felipe aunque la placa era la misma que el caso anterior.



El hombre se pasó dos edificios de su destino, por lo que se ofreció a dar la vuelta a la manzana. Una vez allí, le pidió que calificara el servicio y Alejandra vio que tenía 3.000 viajes y una puntuación de 5. Lo que vino después fue similar, pero en esta ocasión Alejandra relató que el hombre le tocó los senos.



"Yo no quería hacer un movimiento muy brusco porque me daba miedo de que él reaccionara aún peor y que pudiera lastimarme, miré hacia la puerta y pude ver que no tenía seguro, por lo que abrí rápidamente y salí de ahí lo más rápido que pude", contó.



Lo joven estudiante dijo que tenía miedo de publicar lo sucedido, pero se animó a hacerlo al ver que otras mujeres también denunciaron ser víctimas de casos similares por el conductor de ese vehículo.

¿Qué dicen las plataformas?

A través de un comunicado, la empresa InDrive rechazó cualquier tipo de situación que ponga en peligro la dignidad de la persona y perjudique el uso de la plataforma.



Y sobre el caso puntual de Valentina, en Medellín, aseguraron que: "Se ha dado seguimiento y se ha tenido comunicación con la pasajera afectada para conocer más sobre este lamentable acontecimiento". También señalaron que el conductor fue bloqueado de por vida para que no pueda volver a ofrecer sus servicios a través de la aplicación.



"Indrive está dispuesto a colaborar con las autoridades, en su investigación, una vez que sea levantada la denuncia pertinente", se lee en el comunicado. Por último, invitaron a utilizar el botón de emergencia en caso de que este tipo de conductas se presenten en la plataforma.



EL TIEMPO se comunicó con Didi para conocer su postura por lo expuesto por Alejandra, pero hasta el cierre de esta publicación no se ha recibido una respuesta.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com