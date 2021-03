Denuncian 53 colados con vacuna de covid-19 en una IPS de Medellín

El personal médico de una IPS en Medellín denunció que ya se vacunaron a varios trabajadores administrativos antes de hacerlo con la totalidad de médicos, enfermeras y auxiliares que allí laboran.(Le puede interesar: Aplican extinción de dominio a 60 bienes de un combo en Medellín)

Se trata de Coopsana, una IPS que tiene 12 sedes, de las cuales 11 son de Medellín y tiene una más en Envigado. En estas se atienden a pacientes de la EPS Sura.



EL TIEMPO consultó a Roger Bedoya, gerente de esta IPS y confirmó que efectivamente el 24 % de sus trabajadores administrativos ya recibió la vacuna, pero aseguró que no se trató de un error de su institución.



Según Bedoya, entre enero y febrero, la IPS hizo todo el trámite de inscripción de su personal en la plataforma Pisis que pidió el Ministerio de Salud para adelantar el proceso de vacunación y el jueves 11 de marzo llegaron las primeras 222 dosis.



“Dentro de ese listado estaba yo como gerente y le dije: ‘no estoy de acuerdo con este listado porque el 24% de las personas que estaban allí eran administrativas’ y les manifesté que no estaba de acuerdo y se lo dije a un ente territorial a través de una reunión que hice por video llamada y desde allá me dicen que no puedo cambiar el listado”, dijo Bedoya.(Le sugerimos leer: Van 21 días protesta de jóvenes sordos en la Universidad de Antioquia)

Fue un evento fortuito en donde desconozco cómo se hace la priorización FACEBOOK

TWITTER

Ante la imposibilidad de cambiar los beneficiados a vacunar, 53 personas del área administrativa accedieron a aplicarse la vacuna contra el covid-19 y las 169 dosis restantes que allí llegaron fueron para el personal de salud de esta IPS, lo que equivale al 76%, por lo que todavía falta un 24%.



“Fue una decisión personal”, dijo el gerente, quien aseguró que él no fue vacunado.



Cabe recordar que en Medellín solo se está vacunando en la actualidad al personal de salud de primera línea y a los adultos mayores de 80 años en adelante.



(Lea también: En Santa Elena pintan los huecos para señalar el mal estado de la vía)



Bedoya, ante la inconformidad del personal médico, anunció que se adelanta una auditoría interna para determinar si hubo fallas en la inscripción de los trabajadores en la plataforma que pide el Ministerio de Salud y el lunes próximo habría un resultado de las pesquisas.



Pese a esto, el gerente dijo que no se trata de un error ni de la IPS ni del Ministerio de Salud: “No diría que es un error del Ministerio, creo que es un error de los algoritmos, un error de software que no priorice el personal y eso en varias ciudades se ha presentado lo mismo y creería que no hay dolo de nadie. Es algo fortuito”.



MEDELLÍN

Más noticias de Colombia

-'No era una bobada, era la vida de mi abuelita': denuncia sobre vacuna



-Este año no habrá procesiones de Semana Santa en Popayán



-Joven denunció que su exnovio la amenaza con publicar fotos íntimas