Continúa debate por el futuro del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín

El eventual cierre del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, la segunda terminal más importante de Antioquia y una de las más antiguas del país, continúa generando debate en esa ciudad. Esta semana, varios líderes del gremio constructivo e inmobiliario se pronunciaron sobre la idea de transformar ese lugar en un gran parque.



Aunque el proyecto tiene más de 35 años de antigüedad, cuando el 29 de agosto de 1985 se inauguró el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, el crecimiento urbano del valle de Aburrá, su déficit de espacio público y las últimas contingencias ambientales volvieron a poner la discusión en la agenda pública.



Eduardo Loaiza Posada, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en Antioquia, planteó que la idea mejoraría los indicadores de espacio público metropolitanos e impulsaría un crecimiento urbano más ordenado, acorde a la necesidad de la ciudad de densificarse en su centro.



Sin embargo, el líder gremial advirtió que, en un corto plazo, la idea podría tener graves repercusiones sobre la economía y el sector aeronáutico regional.



“Al aeropuerto Enrique Olaya Herrera hay que verlo en todas sus dimensiones. Es un patrimonio, presta un gran servicio, aporta estratégicamente a la conectividad de Medellín y de las regiones de Antioquia. El traslado de las operaciones aéreas del Olaya Herrera al aeropuerto de Rionegro hoy es inviable, ya que allí no están dadas las condiciones ni se cuenta con la infraestructura aeroportuaria necesaria”, señaló Loaiza Posada, para quien la transformación sólo podría darse en un plazo de 10 a 15 años.



No obstante, el gerente de Camacol Antioquia propuso que, de resolverse este problema, la transformación le daría a la ciudad la oportunidad de aprovechar una zona con grandes atributos.



“Por las condiciones topográficas de Medellín y del Valle de Aburrá, el modelo de crecimiento urbano y físico no puede darse hacia las laderas o bordes, ampliando el perímetro. Estamos condicionados por la naturaleza a tener un modelo de crecimiento hacia adentro, en donde la ciudad tiene los mejores suelos, infraestructuras y equipamientos. Por ello, una zona como la del aeropuerto tiene un gran potencial”, planteó Loaiza Posada.



Con un enfoque similar, Federico Estrada García, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, consideró que la decisión de cerrar el aeropuerto sólo podría tomarse cuando la región haya resuelto los problemas que implicaría trasladar sus operaciones a la terminal de Rionegro.



Un proceso que, dice, implicaría un mejoramiento de la conexión vial entre Medellín y Rionegro, la construcción de una segunda pista o, incluso, la habilitación de un segundo túnel entre ambos núcleos urbanos.



“El Olaya Herrera limita la edificación en altura en el cono de aproximación (superficie limitadora), no obstante, la discusión se debe dar con un enfoque estratégico desde la competitividad de la ciudad y la región, teniendo toda la infraestructura para que todo transporte aéreo opere desde el José María Córdova”, dijo Estrada García.



En la arena política, el proyecto también ha despertado opiniones diversas.



Mientras unos consideran que la idea no es una prioridad, otros proponen que la discusión amerita la construcción de un debate de ciudad, que convoque a varios sectores.



A través de varias columnas de opinión, Juan Gómez Martínez, alcalde de Medellín entre junio de 1988 y mayo de 1990, recordó que la idea de cerrar el Olaya Herrera ya había sido descartada durante esa época, justamente por el lío que su cierre generó en el tráfico aéreo.



“El traslado de todos esos vuelos al José María ralentizó la operación en este terminal. La lentitud de tantos vuelos regionales hizo que los aviones grandes no pudieran operar con la agilidad de antes, tenían que esperar a que los aviones lentos terminaran su operación para poder moverse”, advirtió el exmandatario local, en su columna semanal del periódico El Colombiano.



De igual forma, Gómez Martínez cuestionó la pertinencia que tendría la creación del parque, argumentando que la zona en donde quedaría habilitado, la comuna de Guayabal, ya tendría una alta oferta de espacio público.



Desde la otra orilla, el concejal Daniel Carvalho, quien desde hace varios años es uno de los promotores de la creación del parque, planteó que, de concretarse la idea, el índice de espacio público por cada habitante de la ciudad aumentaría en 0,8 metros cuadrados, convirtiéndose en una solución verde de carácter metropolitano.



Aunque todas las voces coinciden en que el eventual cierre del aeropuerto sería una decisión de mediano y largo plazo, lo cierto es que, para tener éxito, el proyecto deberá superar varios obstáculos contractuales, legales y técnicos.



Desde el punto de vista contractual, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín recordó que la empresa Airplan, el operador privado del aeropuerto, firmó un contrato en donde quedó establecido que este solo podría ser entregado entre 2032 y 2048, con base en una expectativa de ingreso de 2,2 billones de pesos.



Según los últimos datos de esa empresa, con base en esa expectativa de ingreso de 2,2 billones, pactada en pesos constantes de 2007, al cierre del primer semestre de 2020 la compañía había recaudado 1 billón 36.007 millones de pesos.



Sin embargo, el principal obstáculo aparece desde el punto de vista técnico, tal como explicó a este diario Sara Ramírez Restrepo, gerente Airplan, el pasado 12 de diciembre.



“La demanda de todo el agregado que genera el Olaya más el José María Córdova requeriría de dos pistas. No necesariamente dos terminales, pero sí dos pistas segmentadas. Sin embargo, nuestro cálculo muestra que se necesitaría una tercera pista, más o menos en un horizonte de unos 15 a 20 años. Si lo que se pretende es cerrar esta pista, nos toca como sociedad replanificar todo el sistema”, advirtió Ramírez.



Desde el punto de vista legal, algunos plantean que las modificaciones al Plan De Ordenamiento Territorial, que deberán efectuarse durante este cuatrienio, podrían ser el escenario para lanzar una discusión de ciudad y convocar a un diálogo en el que participen los aviadores, comerciantes, vecinos y el gremio de la construcción.



“Hay que preparar los cambios con tiempo. En eso, yo creo que Medellín ha aprendido y se merece este tipo de discusiones. Esto no puede ser una decisión unilateral, debe ser una discusión de ciudad”, concluyó el concejal Carvalho Mejía.



