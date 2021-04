¿Se le acaba el tiempo al pico y placa en Medellín?

El anuncio de la alcaldía de Medellín de no implementar por el momento el pico y placa, así como analizar un cambio en esta medida para que aplique cada 15 días en un solo dígito encendió de nuevo el debate sobre la efectividad de esta restricción vehicular.



Mientras en redes sociales algunos ciudadanos se quejan por los grandes trancones que se forman en la ciudad y piden que vuelva el pico y placa, tanto el secretario de Movilidad, Carlos Cadena-Gaitán, como varios expertos en el tema coinciden en que el pico y placa no es efectivo y por eso se debe avanzar en otras soluciones.

“Creemos que la demanda debe gestionarse de manera sistémica, por eso buscamos trascender de una estrategia obsoleta (que inicialmente era de corto plazo) hacia un conjunto de medidas integradas en un sistema de movilidad. Una de las estrategias de transición que estamos evaluando implica un Pico y Placa totalmente distinto: una sola vez, cada 15 días, todo el día. ¿Cuáles serían los objetivos? Incentivar la selección de otro modo una vez cada 15 días y abrir el camino para la siguiente fase”, expresó Cadena-Gaitán.



Este nuevo sistema de movilidad, agregó el funcionario, incluye nuevas fases de la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP), tasas de contribución por el uso de estacionamiento público, entre otras medidas.



Entre las razones para no implementar el pico y placa en Medellín, la administración municipal indicó que el flujo vehicular se mantiene aproximadamente un 14 % por debajo de los niveles registrados en pre-pandemia.

Cifras de la secretaría de Movilidad indican que, por ejemplo, el 14 y 15 de febrero del 2019, fueron de los días con mayor intensidad vehicular con un promedio de más de 600 vehículos hora/carril. Mientras que en esos mismos días, este año, el promedio fue de poco menos de 550 vehículos hora/carril.



Sobre este nuevo pico y placa, el secretario Cadena-Gaitán indicó que es una opción que “viene siendo estudiada para implementarse en el mediano plazo como una herramienta transitoria, sin embargo, lo que se pretende es trascender hacia un sistema de movilidad más inteligente, con incentivos positivos que permitan promover la caminata, la bicicleta, el transporte público colectivo y masivo”.De igual forma, aseguró que hay diversos estudios académicos han demostrado que el pico y placa ya no es efectivo para gestionar la demanda vehicular.

Según datos de la Subdirección de Movilidad del Área Metropolitana (AMVA), la tasa de motorización en el Valle de Aburrá pasó de 98 vehículos/1.000 habitantes en el año 2011 a más de 500 vehículos/1.000 habitantes en el 2020.



Solo en unidades, cifras del Registro Único Nacional de Tránsito indican que, mientras en 2005 (año en el que comenzó a regir el pico y placa en Medellín) el parque automotor era de poco más de 526.000 vehículos, para 2019 era de unos 1’675.000 vehículos. Esto es un incremento de 218.44 %

Expertos coinciden en que la medida es obsoleta

Victor Gabriel Valencia, docente del departamento de ingeniería civil y Doctor en infraestructura y sistemas de transporte, indicó que desde que se tomó la medida, en 2005, su posición siempre fue que el pico y placa no era conveniente.



“Como técnico en ingeniería de vías, entendía que el motivo que incentivaba este tipo de decisiones era la congestión y sus externalidades. Nosotros planteamos en su momento, que esto se debía resolver de otra manera, de una manera estructural y técnica. Pero entendemos que quienes toman estas decisiones tiene que mostrar resultados inmediatos y no tienen tiempo para estas medidas estructurales”, contó Valencia.



Agregó que, en su opinión, el pico y placa es una medida que no resuelve el problema, sino que lo aplaza temporalmente y espacialmente.



“Temporalmente, porque la gente ya no sale cuando lo necesita, sino que sale antes o después del pico y placa. Y espacialmente porque se buscan otras alternativas para circular en la ciudad. Desde lo técnico el problema tiene que resolverse con una combinación de varias medidas, como el mejoramiento del transporte público, lo cual es muy difícil dada la baja calidad en esta modalidad; y mejorar la infraestructura atacando la oferta”, opinó el experto.

Al no hacer eso en su momento, prosiguió, fue creciendo el problema, la demanda fue aumentando, al igual que la congestión y ahora la situación se volvió inmanejable, por lo que para él, en este momento, el pico y placa no tiene utilidad como solución.



Lo mismo opinó de la nueva propuesta de aplicarlo cada 15 días en un solo dígito. “Realmente no lo entiendo, no le veo el propósito ni veo una solución desde el punto de vista de movilidad. No va a hacer que la gente deje de usar el vehículo por lo que no le veo ninguna utilidad”, expresó el docente.



Añadió el experto, que a la par del mejoramiento del transporte público y la infraestructura vial, Medellín deben comenzar a implementar otras medidas como los peajes urbanos y la tarificación por congestión.



“Que la gente pague por la congestión que esté haciendo, cuando se le cobra, eso hace que la gente sea más consciente de los viajes que realiza en su vehículo. Ya sopesarán ese costo adicional de desplazarse y racionalizarán el uso del transporte cuando realmente lo requieren. Y si el viaje no justifica realmente el gasto, podría evitarse u hacer uso de otro sistema de transporte”, indicó Valencia.

Por su parte, Luis Carlos Díaz, exconcejal de Medellín y experto en Movilidad, concordó con Valencia en que el pico y placa ya no funciona, en que se debe mejorar la infraestructura vial y en que el sistema de transporte público aún tiene muchas deficiencias.



“Dejar el pico y placa, que era temporal, como algo indefinido, generó pereza para buscar otras soluciones. El pico y placa va en contra de lo que es la reactivación económica, porque impacta fuertemente al comercio, aquí hay que hacer infraestructura, que es necesaria. Hay ciertos cuellos de botella que hay que solucionar”, opinó Díaz.



Indicó que, a su parecer, hay dos obras que son vitales para mejorar la movilidad en la capital antioqueña: el enlace con el puente de la 4 Sur y un deprimido en la calle 10, en el sector del aeropuerto Olaya Herrera.

De igual forma, indicó que la Secretaría de Movilidad tiene que ser más estricto para controlar el parqueo de vehículos en las vías arteria de la ciudad.



“Creo que le han bajado el ritmo y los cepos no sé dónde los tienen, ya casi no se ven a los guardas controlando el parqueo, que se roba un carril”, dijo el experto.



Agregó que si bien la pandemia ayudó a que temas como el teletrabajo se lograra posicionar, ayudando a que entre el 30 y el 40 por ciento de los vehículos dejen de circular, aún se pueden optimizar otras acciones.



“La circulación se va a quedar así por un tiempo y la ciudad aguanta todavía sin tener pico y placa. Pero por otro lado, las actividades de logística no han cambiado, la recolección de basura se sigue haciendo en el día, los vehículos repartidores de insumos operan en el día. Todo esto sigue colapsando las vías de la zona central”, indicó el exconcejal.

Para Iván Sarmiento, docente de la Universidad Nacional de Medellín y director del grupo de investigación en vías y transporte, el pico y placa en la ciudad que se venía manejando antes de marzo del 2020, sacaba de circulación al 40 por ciento de los vehículos durante 6 horas.



"Un pico y placa de un día cada 15 días, significa que una semana le tocará a 5 números, la siguiente semana a otros 5 dígitos. Eso quiere decir que cada día habrá un dígito de placa restringido de 10 que hay, lo que equivale a un 10 por ciento de vehículos. Pasaríamos de 40% a 10% de restricción, con la diferencia de que sería todo el día", indicó el docente.



Agregó el experto que, con la medida de 4 dígitos, cerca del 60 por ciento de los vehículos con pico y placa sale antes o después de la veda, mientras que el 40 restante cambia de modo de transporte.



"Con el posible nuevo pico y placa habrá más congestión en la ciudad, por lo que debe ser evaluado si esta es la mejor medida", puntualizó Sarmiento.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10

