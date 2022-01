El proceso de revocatoria avanza en medio de declaraciones mediáticas a favor y en contra, además de una ola de tutelas, pero todo indica que llegará pronto una convocatoria de votaciones para que los ciudadanos de Medellín decidan para que Daniel Quintero Calle siga o no como mandatario de la ciudad.



Para Jorge Andrés Rico Zapata, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, este es el momento más difícil en su legitimidad debido a su propio ego político en su gestión y personalismo extremo que no ha reconocido.



(Le puede interesar: Fiscalía investiga a Daniel Quintero y a funcionarios de la Alcaldía)

“Se debe trabajar en la integración y unión de diferentes sectores, pero las diferentes acciones de él han llevado a que cada salida en medios, redes y ante la opinión pública se convierta en una confrontación llena de pasiones y disminuida de razonamiento, lo cual debe tener un líder político. La gestión política requiere de diferentes cualidades para lograr resultados y unas de ellas es actuar con calma, razón y argumentos y menos calificativos”, agregó el docente.



De la misma manera opina el analista político Miguel Jaramillo, quien coincidió en que el alcalde pasa por el momento más difícil en estos 24 meses que lleva gobernando.



“Los dos primeros años fueron una tortura por los ataques de los malos perdedores, por una revocatoria que se le anunció sin haberse posesionado y porque semana a semana entre sus desafortunadas salidas en Twitter, sus reacciones, los errores de sus equipo, sus fallas de comunicación y las cosas que han ido sacando sus enemigos, se ha ido cimentando un problema de reputación irreversible”, agregó Jaramillo.



(También puede leer: Niegan tutela por supuesta suplantación de firmas en revocatoria a Quintero)

Daniel Quintero en rueda de prensa. Foto: Cortesía

El reto es grande para el alcalde, según ambos analistas. Además que el proceso de revocatoria genere un ambiente sociopolítico de incertidumbre y de continua confrontación ideológica, partidista y emocional.



Según el profesor Rico Zapata, hay varias consecuencias, entre ellas la revitalización de la democracia y de la acción legítima y legal de bajo esta vía mostrar el desacuerdo con un mandatario; además, deja un precedente para los futuros gobernantes, demostrando que es posible llevar a estas instancias a alcaldes, gobernadores debido a sus gestiones.



“La mayor consecuencia es la comprensión que la realidad del político debe estar apegada a fines positivos y supremos, pero reconociendo los diferentes sectores, actores y avances, y no considerarse que lo único positivo es aquello que realiza. Eso es autoritarismo y personalismo político, lo cual es negativo para el avance de la ciudad.

Se debe llegar a votaciones para la revocatoria y, sobre todo, aprovechar la logística e infraestructura de las legislativas para disminuir costos”, puntualizó el docente.



Para Jaramillo estos siguientes dos años son los más retadores para Quintero, como ocurre con cualquier administración municipal.



“Quintero suma al desgaste natural, una revocatoria a punto de definir fecha, nuevas investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía en su contra, un creciente descontento en las encuestas de opinión pública, y enemigos de los más diversos partidos, gremios y sectores ciudadanos que no ha logrado meter en una misma bolsa para volverse la víctima que aparece en su narrativa”, dijo.



(Le sugerimos leer: Universidades de Medellín, preocupadas por 'crisis de institucionalidad')

¿Se llegará a un proceso de votaciones con tanta tutela?

El pasado 10 de enero se dio a conocer que no prosperó la impugnación que hizo el alcalde de Medellín frente a las firmas presentadas por el comité revocatorio ante la Registraduría, la cual avaló 132.908 firmas de las 91 mil 200 necesarias para convocar al proceso de revocatoria del mandatario local.



Pero este 13 de enero, Quintero presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para que algunas firmas que hacen parte del proceso de su revocatoria sean revisadas, pues estas, según el mandatario local, serían fraudulentas. Para eso pidió que el proceso de revocatoria en su contra sea suspendido hasta que no se tenga claridad sobre el origen de 3.000 firmas que, señalan denuncias ciudadanas, fueron suplantadas.



Al parecer, vienen más tutelas. Este 13 de enero también se dio a conocer los resultados de otra. El Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín negó la tutela interpuesta por 12 personas en contra la Registraduría del Estado Civil y la declaró improcedente. En su petición, alegaban que su identidad fue suplantada en las firmas para la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero.

Gobernar es hacer política. Topas estructuras de la vieja política, promueves derechos, proteges vulnerados, generas oportunidades. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 13, 2022

(Vea la entrevista: Daniel Quintero: 'Si revocatoria es aprobada, aun sin umbral, me retiro')



Según los voceros de la revocatoria en la capital antioqueña, vienen más tutelas para tratar de detener el proceso, lo que lleva a cuestionar si se llegará en algún momento a una convocatoria de votaciones, las cuales las tiene que anunciar el presidente de la República, Iván Duque, debido a que Medellín ahora es un distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Para Miguel Jaramillo, si llegará a un proceso de votación de dicha revocatoria. “Lo que me parece poco factible es que la ciudadanía salga masivamente a votar, salvo que se haga en paralelo con la jornada electoral de congreso o alguna de las presidenciales”.



Agregó que si la estrategia de Quintero sigue siendo la misma podría llegar a una derrota en las urnas.



“Creo que el gobierno municipal debería concentrarse en cumplir con el plan de desarrollo, en comunicar bien lo que se ha llegado, en poner a soñar al ciudadano con sus logros y en no generar más heridas con nuevos sectores sociales, políticos y económicos. La inestabilidad es un mal síntoma y la parálisis de obras del gobierno local es un mal síntoma que afecta a todos los niveles la economía local”, expresó el analista.



Otra visión tiene el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), jurista y profesor universitario, Guillermo Mejía Mejía, una de cuyas obras más consultadas es Régimen Jurídico de las Elecciones en Colombia, este mecanismo de participación ciudadana, Revocatoria del mandato, “Está diseñado para que no funcione”.



Cabe recordar que el total de votos válidos en Medellín fue de 786.802, de ellos por Quintero fueron 303.420 y para lograr el objetivo que persiguen sus detractores, tendrían que conseguir el 40 por ciento de esa votación, como mínimo, para su validez. Es decir, que 314.720 personas voten en contra de la continuidad del actual mandatario.



Otra razón, agregó el jurista es que la Registraduría tiene actualmente en análisis 18 revocatorias en el país, más los candidatos que aspiran por firmas.



Además, según Mejía, otra dificultad radica en que el alcalde que se pretende revocar no va a propiciar el que la gente salga a votar. Por el contrario, que no lo hagan.



Aunque en una entrevista a EL TIEMPO, el propio Quintero anunció que sí saldrá a hacer campaña en toda la ciudad porque no concibe una derrota.



“Como esto está montado sobre umbrales, entonces, si no se logra determinada votación, pues no hay revocatoria. Ese día puede haber campañas y programas para que la gente no salga ese día no salga de la casa o haga a otras cosas. Mire, se necesitan 314.720 personas. Eso equivale a llenar 7 veces el estadio Atanasio Girardot que tiene un aforo de 40.000. Eso será muy difícil, que salga tanta gente a votar”, aseguró Mejía.



Precisó el experto que la Corte ha llamado a ese fenómeno: la abstención activa. Es decir, quien se abstenga de salir a votar está ejerciendo una forma de participar.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1

