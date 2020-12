¿Medellín sería un distrito metropolitano?

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó la propuesta para que se cree el distrito metropolitano, en el que habría una sola alcaldía para los 10 municipios del valle de Aburrá.



“Nos convertiríamos en una ciudad de 4 millones de habitantes, una de las ciudades más importantes en el PIB de Colombia y eso permitiría ejecutar algunos proyectos como metro adicionales, recursos de EPM a cada uno de los municipios y es más fácil gobernar una ciudad”, dijo Quintero.



El mandatario precisó que esto no ocurrirá en su periodo como mandatario sino que sería a partir del año 2032. Pero esto requiere del aval del Congreso de la República, lo que quiere decir que falta mucho para que sea realidad.



Para Sebastián González, secretario de Innovación Digital de la alcaldía, esto sería positivo para la región: “el Distrito Metropolitano para el 2032 es una alternativa que facilitaría el crecimiento económico, la optimización de los recursos, mejor articulación de actores y unir esfuerzos para el desarrollo integral del Valle de Aburrá”.



De la misma manera opinó el secretario de Tránsito y Movilidad, Carlos Cadena:

“Bienvenido el debate, sin perder de vista que esta propuesta es para 2032 (precisamente para separarlo del momento político actual)”.



Sin embargo, el tema no ha sido aceptado del todo entre los otros alcaldes de la región. Por ejemplo, el de Envigado, Braulio Espinosa, no está de acuerdo:

Envigado seguirá siendo autónomo, independiente y respetuoso de los municipios del Valle de Aburrá. Creemos en la cooperación y en la suma de esfuerzos, de igual manera creemos en la autonomía local. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) November 29, 2020

Cabe recordar que los municipios de esta región de Antioquia son, de norte a sur, Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Por ahora, todos están unidos con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual es una entidad administrativa que actúa como autoridad de transporte público metropolitano y ambiental urbana.



Por ahora, la discusión sobre este tema apenas empieza y se estima que próximamente haya más pronunciamientos al respecto.



MEDELLÍN