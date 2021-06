Daniel Quintero pidió mantener todas las UCI activas en Medellín

Un llamado para que las IPS de Medellín mantengan activas todas las camas UCI hizo el alcalde, Daniel Quintero.



El mandatario local hizo esta petición debido a que el próximo 8 de junio la ciudad arrancará su proceso de reactivación sin restricción alguna. Es decir, sin toque de queda, ley seca ni pico y cédula.



“He solicitado a las IPS mantener las 1057 camas activas mientras se completa la vacunación para tener un proceso de reactivación económica exitosa en las próximas semanas”, publicó Quintero en sus redes sociales.



Esto se da en medio de una alta ocupación de camas UCI, que hasta el viernes 4 de junio estaba en 97,8% en la capital antioqueña.



“El sistema de camas de cuidados intensivos de la ciudad nunca va a bajar de los números altos del 90 por ciento porque nosotros atendemos a toda Antioquia y si podemos ayudarle al resto de regiones del país, lo vamos a hacer pero lo que sí pasa es que la ciudad de Medellín termina avanzando muy rápido en el proceso de vacunación pues ya tiene un efecto importante sobre las personas de 90, 80, 70 ,mayores de 60 y ya empezamos a ver algunos efectos en mayores de 50 años”, detalló el alcalde.



La reapertura tota de la ciudad se da en medio de críticas por partes del gremio médico. Jaime Eduardo Ordóñez, doctor en epidemiólogía e investigador, consideró como un error abrir completamente la ciudad.



“Lo único que necesita el virus para multiplicarse son personas susceptibles y que estén cercas unas de otras, a lo que se suma que estamos en el momento en el que más personas infectadas hay. Entonces lo único que podemos esperar es que haya más casos y, por ende, más muertes”, expresó el epidemiólogo.



Las secuelas de esta decisión, en materia de contagios, se verían reflejadas dos semanas después de la reapertura, es decir, a partir del 20 de junio. Para él, la alcaldía no ha realizado la principal acción para hacerle frente a este pico, que no tiene que ver con medidas restrictivas.



“La que más impacto tendría sería un programa efectivo de vigilancia epidemiológica, que consiste en buscar a los asintomáticos. Para ello, lo ideal sería hacer unas 11.000 pruebas diarias, correspondiente a poco menos del 0,5 por ciento de la población de Medellín”, opinó Ordóñez.



Por su parte, Yéssica Giraldo, epidemióloga e investigadora de la Universidad CES, concordó en que es el momento más crítico de la pandemia.



“La tasa de reproducción efectiva ha estado más alto que en cualquier momento, llegando a 2.3, lo que habla de un crecimiento exponencial, que se suma a una alta positividad en las pruebas, pese a que se vienen haciendo muy pocas y la altísima ocupación en UCI”, indicó la epidemióloga. Calificó comopreocupante que no se tenga en cuenta la larga fila de espera de pacientes para una cama UCI y, aseguró, no existe ningún indicador epidemiológico riguroso que soporte y apoye la flexibilización de las medidas restrictivas.



