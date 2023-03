Los piques ilegales de motocicletas en la carrera 45 de Manrique, en el nororiente de Medellín, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los habitantes y las autoridades de la ciudad.



En repetidas ocasiones, durante los últimos meses, la operación del Metroplús se ha visto afectada por los motorizados que invaden su carril exclusivo e impiden su normal circulación, sobre todo, en horas de la noche.

Por esta razón, la secretaría de Movilidad de Medellín y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelantaron en la noche de este jueves, 30 de marzo, un operativo en la zona en el que se inmovilizaron 38 motos, un carro y se impusieron 54 comparendos por infringir las normas de tránsito.



“Los operativos de control en el sistema Metroplús en los barrios Manrique y Aranjuez los hicimos con el fin de prevenir la accidentalidad vial y apoyar los tiempos de respuesta del sistema de transporte público", explicó Carolina Chaparro, secretaria (e) de Movilidad.

Operativos contra piques en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

Vamos a acabar con ese cuento de los piques ilegales. Ayer 38 motos fueron inmovilizadas, vamos a llegar a mil motos durante este año. pic.twitter.com/J3M92GJ6vl — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 31, 2023

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para respetar y acatar las indicaciones de los agentes de tránsito y de la Policía Nacional. "Lamentablemente tuvimos vandalizados varios vehículos y recibimos maltratos por parte de la ciudadanía hacía nuestros servidores públicos”, agregó Chaparro.



Durante la entrega de los resultados, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció una particular meta para acabar con los piques ilegales en Manrique, Aranjuez y Palmas, lugares donde suele haber este tipo de encuentros de motorizados.

¡ESTAMOS PARA CUIDAR A MEDELLÍN! 👮🏻‍♂️🚨🚓



Estos fueron los resultados de nuestro operativo contra los piques ilegales en Manrique:



🏍️ 38 motocicletas inmovilizadas

🚘 1 vehículo inmovilizado

✍️ 54 comparendos pic.twitter.com/OY9mFDtUes — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) March 31, 2023

El operativo se adelantó en la carrera 45 de Manrique. Foto: Alcaldía de Medellín

"He pedido a la Policía Metropolitana y a la Secretaría de Movilidad que avancemos en planes de choque y megaoperativos de imprevisto que los cojan sin preparación a los que hacen los piques", dijo Quintero este viernes.



Y agregó: "Pero también les he puesto una meta y es que quiero que me inmovilicen al menos 1.000 motos en lo que queda del año. Tanto en Manrique como en las Palmas, vamos a acabar con ese cuento de los piques ilegales".



El mandatario señaló que una vez se lleguen a las 1.000 motocicletas inmovilizadas se podrán una nueva meta o "ya se habrán acabado los piques ilegales para ese momento".



Quintero aseguró que el objetivo principal de los operativos es liberar al Metroplús de los piques ilegales y manifestó que lo propio sucederá con Las Palmas, en El Poblado.



MEDELLÍN

