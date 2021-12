La llegada de la variante Ómicron del covid-19 no generará cierres ni restricciones en la capital antioqueña. Así lo anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



“Era evidente que la variante iba a llegar al país y todas las variantes. Estamos en atenta vigilancia en el comportamiento de esta variante en el mundo, no solo su capacidad de contagio sino también su letalidad”, dijo el mandatario local.



Frente a los rumores de posibles restricciones a la movilidad como toques de queda o pico y cédula, el mandatario local dijo que no habrá cierres en la ciudad.



“Nosotros no aguantamos más cierres, la economía no agua más cierres, Medellín no va a hacer más cierres. Aquí es vacunación en especial y vamos a reforzar a las personas que no se vacunaron en el primer ejercicio pero en especial estamos dedicados a las terceras dosis”, detalló Quintero.



Actualmente en Medellín hay 2.860 casos de covid-19 de los 4.220 que hay en el departamento antioqueño.



De otro lado, y con corte al 21 de diciembre, en la capital antioqueña se han aplicado 3 millones 824 mil 193 dosis de vacunas contra covid-19.



MEDELLÍN

