Daniel Quintero denunció que quieren quemarle su casa

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que en un grupo de WhatsApp en el que estarían integrantes que buscan su revocatoria amenazaron con quemarle su casa.



En la conversación, que el mismo mandatario dio a conocer por redes sociales, hay comentarios que insinúan atentar contra su casa.

“Si nos vandalizan otra vez la ciudad, nosotros debemos organizar y atacar la sede la CUT y ADIDA. También la casa de Daniel Quintero, esto no es con oraciones ni denuncias, esto es con los mismos métodos de ellos, si nos atacan les quemamos sus instalaciones”, decía uno de los comentarios.



Estos mensajes en WhatsApp se dan en el contexto de la llegada de la minga indígena a la ciudad de Medellín y la cual hará parte de las manifestaciones de esta semana como parte del paro nacional.



“Un grupo nutrido de ciudadanos debemos copar la seguridad de su casa en El Poblado y sacarlo de allí a la fuerza, esa es mi opinión”, decía otro de los mensajes en el chat.



Frente a esto, Quintero respondió y pidió que no haya violencia. “Un llamado con cariño a los líderes de la revocatoria. Sé que ustedes no harían amenazas como las que se comparten en sus grupos de WhatsApp. Sin embargo, todos podemos rechazar la violencia sin importar de donde venga. En mi casa no sólo vivo yo, también Diana y mis hijas”, publicó el alcalde en sus redes sociales.



La Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) también respondió frente a esta situación y dijo que: "Rechazamos como institución cualquier acto vandálico en contra de nuestro sindicato y exigimos a las entidades competentes investigar a los promotores de estas acciones".



El comité revocatorio respondió. “La verdad no entiendo a ese señor, cada ocho días caza una pelea con alguien. Ahora en un grupo de 200 personas, alguien manda un mensaje y es muy difícil controlar y ese grupo ni siquiera es nuestro. Siempre pedimos que respetemos a las personas. Él antes de estar publicando un tuit, le pedimos que gobierne. Creo que nos tiene infiltrados en los chats, pescando en río revuelto”, dijo Andrés Felipe Rodríguez, miembro líder del grupo Medellín Cuenta Conmigo.



“Nosotros jamás seríamos capaces de hacer algo así”, agregó Rodríguez, sobre las supuestas amenazas que aparecen en dicho chat.



De otro lado, los distintos colectivos de la revocatoria dicen que siguen a la espera de la entrega de las planillas para la recolección de firmas, paso inicial para buscar su cometido, el cual es que se vaya el alcalde.



MEDELLÍN

