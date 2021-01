Alcalde de Medellín discutió en Twitter con quienes buscan revocarlo

A partir de este viernes primero de enero legalmente se puede iniciar el proceso de revocatoria para alcaldes y gobernadores, pues dado por culminado su primer año de gobierno cualquier movimiento ciudadano, partido u organización social puede inscribirse ante la Registraduría como promotor de una campaña de revocatoria y, una vez avalados por este entidad, se inicia con la recolección de firmas.



En medio de este panorama una de las tendencias que ha tomado fuerza en redes sociales, especialmente en Twitter, es el numeral #AdiosDanielQuintero promovido por el movimiento 'Cuenta Conmigo', el cual desde el año pasado se ha venido organizando para revocar al alcalde de Medellín.



(En contexto: ¿Quiénes están detrás de la revocatoria a Daniel Quintero?).

Vamos por la #RevocatoriaDanielQuintero, estamos más que listos, preparados, con argumentos! Recuperaremos nuestra ciudad! Y diremos #AdiosDanielQuintero https://t.co/7MH1HzLMNK — medellincuentaconmigo (@medellincuenta1) January 3, 2021

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el trino de 'Medellín Cuenta Conmigo' aquí).



Por su parte, Daniel Quintero ha compartido mensajes de quienes lo apoyan. Uno de ellos el periodista Sergio Barbosa, quien destacó que la mayoría de colombianos apoyan y reconocen la gestión del mandatario.



"Es increíble el nivel de envidia que produce @QuinteroCalle solo lo supera la admiración que la mayoría de los colombianos reconocemos en su gestión y valentía. De ahí sí nivel de popularidad nacional", escribió.



(De su interés: Año nuevo, punto de partida para la revocatoria de alcaldes).

Es increíble el nivel de envidia que produce @QuinteroCalle solo lo supera la admiración que la mayoría de los colombianos reconocemos en su gestión y https://t.co/joQi6GEIIq ahí sí nivel de popularidad nacional. — Sergio Barbosa (@sergiobarbosach) January 2, 2021

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el trino de Barbosa aquí).

​

Además. aunque el Alcalde no hizo referencia a la tendencia en Twitter, sí compartió un trino que, para muchos, es una contundente y sutil respuesta a sus detractores.



"El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece". escribió.



(Le recomendamos: Daniel Quintero arranca el año calentando el ambiente político).

El futuro se parece a nosotros. Medellín ya no les pertenece. Colombia ya no les pertenece. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 2, 2021

(Si nos lee desde la App, puede encontrar el trino de Quintero aquí).



Por lo pronto, en redes sociales las opiniones están divididas, pues mientras algunos están a favor de Quintero y resaltan su labor hasta la fecha, otros cuestionan sus decisiones frente a la pandemia y, en especial, frente a Hidroituango y EPM.



(En video: Conductor arrolló a motociclistas en Bello y quedó libre).



Tendencias EL TIEMPO