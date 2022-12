Los paneles informativos que la Secretaría de Movilidad de Medellín tiene ubicados en las principales vías se convirtieron en carteleras gigantes para enviar “mensajes llenos de amor y cuidado por la vida”.



Así lo informó dicha dependencia distrital al contarle a los conductores, a través de redes sociales, la nueva campaña que emprendió y donde los ciudadanos son los protagonistas.

“Hay mensajes que nos deberían acompañar a todas partes. Por eso, le preguntamos a los ciudadanos qué querían leer en nuestros paneles y este fue el resultado”, publicó la Secretaría en su cuenta de Instagram



(Le recomendamos leer: Asesinan a un hombre en puente peatonal del Metro de Medellín)



Algunos de esos mensajes dicen: “Las direccionales no gastan gasolina, ¡úsalas!”, “Si tu ex no te quiere, ¡nosotros sí! Maneja con cuidado” y "Es mejor llegar tarde que nunca llegar".



Las reacciones no se hicieron esperar: “Esos mensajes pueden salvar más vidas que las fotomultas" y “Felicitaciones, esos deben ser siempre los mensajes, positivos”.



(Puede leer: Evacúan a dos indígenas heridas con arma cortopunzante en zona rural de Dabeiba)

Medellín cuenta con 22 paneles informativos que son usados para enviar mensajes sobre el estado de las vías de acuerdo con el tráfico vehicular de la ciudad.



MEDELLÍN

Más noticias

- ¿Hay plata para hacer la reforma agraria? Este 2023 comienza compra de tierras



- Patrullero muere en medio de ataque a Policía en Toribío, Cauca