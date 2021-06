Medellín adelanta una Cumbre para emplear a los jóvenes sin trabajo

Debido a que la pandemia golpeó el empleo juvenil, hoy arrancó en la capital antioqueña una feria especial para contratarlos, con 2.136 ofertas.



Se trata de la Cumbre del Empleo Joven, que se realiza hoy martes y mañana miércoles en Plaza Mayor, y a la que pueden ir los jóvenes desempleados a buscar una oportunidad laboral.



Felipe Restrepo, de 21 años de esas llegó temprano esta mañana del martes buscando trabajo. “Vengo a buscar un poco para empezar a laborar, estoy buscando algo en música o logística porque estoy estudiando informática musical en el ITM”, comentó.



La Oficina Pública de Empleo con más de 480 aliados, la Secretaría de Innovación Tecnológica, el SENA, la Fundación EPM, Comfama, Comfenalco y empresas como One Link, Solvo Global, Misión Empresarial, Empleamos, Multienlace, Supermercados La Vaquita y Grupo Estación S.A.S. acercarán posibilidades laborales a los asistentes al evento.



También se prestará el servicio de registro de hoja de vida y perfilamiento frente a vacantes existentes.



La empresa One Link, por ejemplo, tiene una oferta mil vacantes, entre ellos como asesores de contact, trabajadores administrativos y de staff. Así lo explicó Daniel Osorio, gerente de atracción en talento de esa empresa.



“Nuestro foco es el asesor bilingüe pero para esto es importante acudir a toda la comunidad y toda la ciudadanía, si bien no hablan inglés, tenemos una academia de idiomas que capacita al personal identificando en varios niveles. Lo que hacemos es promover el aprendizaje del idioma, pagarles por estudiar y cuando finalmente son bilingües siguen con nosotros vinculados”, detalló Osorio.



En esta Cumbre también hay varios stands en la que los jóvenes emprendedores ofrecen sus productos. Foto: David Calle/EL TIEMPO

Esta cumbre, en la que ya se inscribieron 5 mil jóvenes, es realizada por la Alcaldía de Medellín para recuperar el empleo, fuertemente golpeado durante la actual pandemia por el covid-19.



“La meta es recuperar 50 mil empleos de los 100 mil que perdimos en pandemia. De estos, 20 mil será para los jóvenes, para que se vinculen en este segundo semestre”, detalló Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín.



“Poder avanzar en el proceso de reactivación económica, como lo ha hecho Medellín, ha sido fundamental. Hace un año llegamos a un pico del 25% de desempleo que significó medio millón de personas desempleadas en el Área Metropolitana por causa del covid-19, pero la ciudad avanzó positivamente hasta llegar a una cifra del 15% terminando el 2020”, agregó.



En esta Cumbre también hay oferta de emprendimientos de jóvenes de la ciudad que venden productos como ropa, artesanías y alimentos.



Finalmente, los jóvenes interesados en buscar empleo se pueden registrar en https://www.medellinjoven.com y asistir a Plaza Mayor, la entrada es por la Caja de Madera.



MEDELLÍN

