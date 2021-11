Cinco barrios de Medellín que se convirtieron en emblemas para la ciudad

¿Cuáles son los mejores barrios de Medellín? Las respuestas a esta pregunta podrían ser muy variadas, dependiendo de si se trata de los lugares más turísticos, donde más surge la economía, donde más empresas hay, donde hay más percepción de seguridad o los que han recibido algún tipo de distinción nacional o internacional.



Más allá de las noticias negativas sobre la ciudad, hay zonas que han logrado dejar el vestigio de la violencia y tener iniciativas de reconciliación que hoy en día los hace destacar, aunque en realidad esto ocurre a lo largo y ancho de los cinco corregimientos y 16 comunas con las que cuenta la capital de Antioquia.



(Le recomendamos leer: Cinco planes para hacer en los barrios de Medellín)

El Centro, uno de los mas cool del mundo

El barrio Centro fue escogido como uno de los más geniales del mundo por la revista Time Out, la cual anualmente publica esta lista con 49 seleccionados anualmente.

Los galardonados se escogen a través de las experiencias y opiniones que miles de habitantes en varias ciudades del mundo comparten por medio de la encuesta anual 'Time Out Index'. A esto, se le suma la opinión y juicio de la red internacional de editores y expertos en ciudades de la revista.



Medellín es la única representante del país en la lista de Time Out, que la ubica en el puesto 12, compartiendo ranking con vecindarios de países como Corea del Sur, Estados Unidos y Hungría.

Facebook Twitter Linkedin

La Plaza Botero, en el barrio Centro de Medellín, es un museo al aire libre en donde es posible disfrutar de las obras del maestro Fernando Botero. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE

Pero, ¿por qué fue elegido? El Centro, también conocido como La Candelaria, cumplió con todo lo que los editores estaban buscando. Emily Hart, encargada de describirlo, lo hizo en los siguientes términos: "Este barrio se ha convertido en un refugio de bulevares frondosos, bicicarriles y parques 'de bolsillo' dirigidos por la misma comunidad y con cientos de nuevos árboles plantados. Increíblemente, la remodelación no cambió en nada el caos alegre que define al corazón de la ciudad”.



Por su parte, Sandra Howard Taylor, directora de Bureau de Medellín y Antioquia, agregó que este reconocimiento tiene que ver con que el Centro es un lugar colorido, vibrante y lleno de historia, cultura y arte.



(Lea también: Un barrio de Medellín fue elegido como uno de los más 'cool' del mundo)

Facebook Twitter Linkedin

La iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, en el barrio Centro. Foto: Esneyder Gutiérrez

Es la muestra de que somos un destino ideal para el turismo urbano, sostenible y de largas estancias FACEBOOK

TWITTER

"Es la muestra de que somos un destino ideal para el turismo urbano, sostenible y de largas estancias, incluso para los nómadas digitales; porque aquí los visitantes se sienten como en casa y disfrutan como si fueran locales”, complementó.



Pero este no ha sido el único reconocimiento que recibe esta zona de la ciudad (comuna 10). Lonely Planet, uno de los medios internacionales más importantes de turismo, publicó recientemente una lista de los mejores barrios de la ciudad, en los que incluyó al Centro y a cinco sectores más.

La Sierra

La Sierra es uno de los barrios de Medellín en los que la violencia dejó grandes cicatrices en sus habitantes, historia que incluso quedó documentada en un famoso documental.

Facebook Twitter Linkedin

La violencia marcó una época del barrio La Sierra. Foto: Daniel Bustamante. Archivo EL TIEMPO

De acuerdo con el Bureau de Medellín, aunque las cicatrices no se han borrado, han sanado gracias a tesoros del territorio que estaban ocultos, lo que ahora permite la construcción de nuevas narrativas y oportunidades para la gente de la zona.



(Lea más: Así es el proyecto que pretende hacer turística La Sierra, en Medellín)



Ahora, el café es uno de los productos que más se destacan en la nueva realidad de La Sierra. Los árboles cafetales del territorio, con sus frutos, fueron la evidencia no solo de la biodiversidad de la región, si no de la posibilidad de que sus habitantes, muchos de ellos ya antes desplazados por la violencia, pudieran tener una actividad productiva que les permitiera tener una vida más digna.

Facebook Twitter Linkedin

Café Tintoretto encarna parte del resurgir que se ha gestado con iniciativas sociales de desarrollo. El trabajo de 3 familias tiene varios sitios de Medellín vendiendo su producto de tipo exportación. Foto: Efe

"Rituales Café es el nombre de este lugar que conmemora el rito que representa el proceso de tomarse un café de muy buena calidad, desde la cosecha, hasta la taza; y que en el proceso involucra a los caficultores del Barrio La Sierra", indica la entidad en su portal Medellín Travel.

Laureles

Además de ser es uno de los sectores donde hay gran variedad en la industria hotelera, Laureles es el mejor vecindario para experimentar un lado residencial exclusivo de Medellín. También, por su oferta gastronómica, que incluye a Rituales, Bárbaro Cocina Primitiva y Crepes y Waffles, así como ofertas de alojamiento de escala superior como Factory Lofts e Inntu Hotel.



Además, en Laureles está el Estadio Atanasio Girardot y un parque de patinetas, un gimnasio al aire libre, canchas de voleibol de playa y puestos de comida dispersos.

Facebook Twitter Linkedin

Panorámica del barrio Laureles, Medellín. Foto: Jaiver Nieto

"La segunda visita obligada es un paseo por La 70, al sur del estadio. Esta es una calle de fiestas a lo grande que está llena de bares, restaurantes familiares y vendedores ambulantes en abundancia. Si quieres divertirte como un lugareño, tómate una botella de aguardiente en una licorería a lo largo de La 70 cualquier viernes o sábado por la noche, ponte cómodo en una mesa en la calle y haz algunos amigos", destaca la publicación de Lonely Planet.

San Javier - Comuna 13

La Comuna 13 es uno de los referentes de transformación social y urbana más importantes de Medellín, en gran parte debido a que cuenta con las primeras escaleras eléctricas de carácter público en Colombia, las cuales hacen parte del graffitour, un recorrido a través del cual los visitantes del barrio pueden ser testigos de la historia de resiliencia del barrio a través del arte, la música y el baile.



(Además: El Ecoparque que construyeron junto a una fosa común en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Comuna 13 de Medellín. Foto: Esneyder Gutiérrez

El plan para propios y foráneos es recorrer sus calles, grafitis, museos y sitios emblemáticos de la mano de un guía que cuenta los años de violencia en el sitio y lo que fue la operación Orión, pero también las formas de salir delante de sus habitantes.



"Más allá de los innegables atractivos que hacen del barrio uno de los lugares más turísticos de Medellín, la esencia de la Comuna 13 se puede percibir en sus habitantes, en su sencillez y autenticidad para contar sus propias historias y en la dignidad con la que se han repuesto para escribir una nueva historia", dice el Bureau de Medellín.

Moravia

Las historias que se han tejido alrededor del barrio Moravia y del cerro del que hoy es insospechable que fue el antiguo vertedero de basuras de Medellín, ahora tienen otras dinámicas por las flores de sus jardines.



(Además: Moravia podrá ser transitada de manera virtual en Google Street View)

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la panorámica que se logra ver desde el cerro principal del barrio Moravia, ubicado en la zona nororiental de Medellín, el lugar funcionaba en los 70 como un botadero municipal. Foto: Guillermo Ossa

Hoy, el morro es un jardín de 30.000 metros cuadrados, uno de los más grandes de la ciudad, y los habitantes del barrio han encontrado otras actividades económicas en el territorio, como la jardinería, las manualidades y el turismo, que les permite seguir trabajando por el progreso del territorio como una comunidad organizada.



Un ejemplo es Moravia, un emprendimiento de familiar que busca -a través de dos recorridos, uno urbano y otro de transformación- dar a conocer la historia del barrio y las experiencias cotidianas que se gestan en medio de una comunidad perseverante y creativa que aprendió a encontrar oportunidades donde otros han visto adversidades.

Más contenido de Colombia:

¿Por qué Medellín es escenario preferido para grabar videos musicales?Ciudades de Colombia que son más grandes que Nueva York

Ocho pueblos hermosos de Colombia para visitar en cualquier fecha del año