El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sorprendió a la opinión pública este lunes con una polémica declaración que dio en pleno consejo de gobierno sobre la manera en que se habría pagado un millonario crédito de EPM con el BID Invest para la construcción de Hidroituango en diciembre de 2021.



El mandatario aseguró que durante ese año a la empresa "trataron de causarle un default (impago)" que habría llevado a una intervención por parte del Gobierno Nacional. "Trataron de quedarse con EPM en la jugada más astuta que hayan tratado de hacer para quedarse con la empresa y tumbar el alcalde", empezó por contar Quintero.

Según narró el mandatario, todo comenzó en marzo de 2021 cuando la empresa estaba en medio de un disputa legal contra los contratistas de Hidroituango por los daños ocasionados en la contingencia de 2018.



Para ese momento, dijo Quintero, el entonces presidente Iván Duque le puso un enlace en el Banco Interamericano de Desarrollo —se trata de Juan Emilio Posada, actual presidente de ISA— para resolver una solicitud "muy particular".

EPM y el BID Invest firmaron un contrato de crédito en diciembre de 2017, antes de la contingencia, para financiar las obras de Hidroituango. Foto: EPM

"Nos perdonaban ese problemita del covenant ambiental que teníamos (con un banco canadiense que estaba llamando a default) si incluíamos un nuevo artículo en los préstamos que teníamos con ellos por 450 millones de dólares", explicó Quintero.



El articulo, agregó el alcalde, señalaba que si EPM cambiaba a los contratistas de Hidroituango el banco podía llamar a un cross-default a la empresa. "Nos tocó firmar con el apoyo de Posada y logramos poner una condición. Si el contratista no puede seguir, le banco nos permite presentar un plan de continuidad".



Vale la pena precisar que EPM y el BID Invest firmaron, el 29 de diciembre de 2017, un contrato de crédito como parte de la financiación del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Según información de la empresa, el otrosí (amendmet) se firmó el 30 de marzo de 2021, aunque no hay mayor información sobre los detalles acordados. Para ese momento, el saldo del crédito era por un total de 450 millones de dólares.



La polémica afirmación, sin embargo, llegó cuando Quintero aseguró que la situación iba para mal camino. "Yo le dije a EPM 'recojamos la plata, los 450 millones de dólares, para que si ellos nos llaman a default nosotros tengamos con qué pagarle', pero ellos me dijeron que de dónde íbamos a conseguir dos millones de pesos".

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se refirió al crédito de EPM con el BID Invest. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

"No podemos hacer los préstamos en Colombia porque se dan cuenta, toca hacer los préstamos internacionales, pero eso lo tiene que autorizar el Gobierno Nacional. Empezamos a conseguir de a 100 millones de dólares y le decíamos al Gobierno Nacional que era para temas de operación de la empresa, pero realmente los íbamos guardando", afirmó el mandatario y presidente de la Junta Directiva de EPM.



En los meses posteriores llegó el primer fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, entre otros, contra los contratistas de Hidroituango. Con ello una de las empresas socias del consorcio entró a reorganización empresarial y EPM buscó, para ese momento, la salida de los contratistas del proyecto, por lo que le presentó al BID Invest un plan 'b' para dar continuidad con las obras.



"La única forma de evitar el cross-default era pagar", señaló Quintero, quien dijo que EPM se comunicó con la banco a finales de noviembre de 2021 para acordar los términos del pago de la millonaria deuda tras la negativa de analizar una propuesta de continuidad en el proyecto.



Finalmente, el 1 de diciembre de 2021 el banco y la empresa acordaron un esquema de pago anticipado voluntario por los 450 millones de dólares, según información reportada ese día ante la Superintendencia Financiera.



"Ante la incertidumbre generada por los efectos del fallo de segunda instancia por parte de la Contraloría General de la República, en relación con el cumplimiento de los próximos hitos establecidos en el Amendment del contrato de crédito, ambas partes —según lo establecido contractualmente— acordaron desarrollar un esquema de pago voluntario anticipado de EPM por el saldo total de la deuda", se lee en el documento.

EPM acordó el pago con el BID Invest el 1 de diciembre de 2021. Foto: EPM

Sin embargo, casi dos años después y tras las afirmaciones que hizo el alcalde y presidente de la Junta Directiva esta semana, EPM tuvo que salir a aclarar que no tomó préstamos internacionales para cumplir con el acuerdo de pago.



"Las fuentes de recursos utilizadas para dicho pago anticipado por 450 millones de dólares fueron disponible en efectivo y equivalentes de efectivo que la empresa disponía a la fecha de acuerdo del pago, en inversiones temporales y caja", explicó la empresa a través del mecanismo de información relevante.



La empresa, además, aclaró que las operaciones de crédito público ejecutadas en los periodos previos y posteriores al pago anticipado se realizaron con una destinación de recursos diferentes a la cancelación del saldo del crédito en el BID Invest.



De hecho, el 2 de diciembre de 2021, EPM ya había revelado detalles del pago ante un requerimiento de la Superfinanciera. Ese día afirmó que no se incluyeron recursos de carácter restringido ni un crédito desembolsado el día anterior por el Banco Santander por 200 millones de dólares.



Además, explicó que las fuentes de recursos se repartían así: cuentas bancarias en dólares (129 millones de dólares), depósitos a término fijo (215 millones de dólares) y cuentas bancarias nacionales (840.000 millones de pesos).



En los estados financieros de EPM para 2021 se señala que, finalmente, el pago se efectuó el 22 de diciembre de ese año por un valor de 1,79 billones de pesos.



sebbol@eltiempo.com