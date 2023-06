El Twitter del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se ha convertido en uno de sus principales vehículos de comunicación con la opinión pública.



Allí ha opinado de diferentes temas durante sus tres años y medio de mandato, incluso, ha ‘cazado’ peleas con diferentes líderes políticos a través de cruce de trinos que resultan ser polémicos.

El último trino fue este martes, 20 de junio, en el que se vio al alcalde en un video saludando a los manifestantes que de fondo venían recorriendo las calles aledañas a la Alpujarra, sector donde está ubicada la alcaldía de Medellín.



“Un saludito con cariño del alcalde que ha enfrentado a los corruptos”, escribió Quintero mientras se le ve sonriendo y saludando, mientras abajo se ve a la multitud que marchó en contra de las reformas del gobierno de Gustavo Petro y la gestión del alcalde.



Posteriormente, Quintero volvió a trinar en contra de la marcha. “Honestamente han tenido mejores marchas. La gente se les está aburriendo de tanta peleadera. Son más los que quieren pensión y salario justo”, comentó.



Esta serie de trinos despertó malestar entre líderes y analistas políticos de la ciudad.

Marchas en Medellín este 20 de junio. Foto: @jaiverpress

Las reacciones de los políticos

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, afirmó que “eso es una expresión de lo que es el acalde, yo creo que en el marco de la disputa democrática uno tiene que respetar diferentes opiniones así no estén con uno".



Y agregó: "el alcalde provoca, el alcalde por su puesto crece y quiere la polarización, lleva a la rabia porque todos esos son gestos que aumentan la rabia y el malestar y nosotros no queremos en Medellín ni en Antioquia, rabia ni malestar".



Por su parte, el concejal Alfredo Ramos, quien quedó en segundo lugar en la puja por la alcaldía de Medellín hace cuatro años, indicó que eso es una inmadurez.



“Esto muestra mucha inmadurez grande de parte de un alcalde que debe ser de todos los ciudadanos y no de un pequeño grupo de contratistas que fue a lo que se dedicó Daniel Quintero y no andar buscan pleito como si fuera un menor de edad que necesita atención y eso es una demostración clara de sus dificultades sociales porque él no puede salir a la calle porque la ciudadanía no lo quiere”, dijo Ramos.



El concejal del partido Verde Daniel Duque, quien ha hecho fuerte oposición al gobierno Quintero, indicó que "lo único que está tratando de hacer es comprar apoyos del Gobierno Nacional porque cada vez se encuentra más solo".



Además, añadió que: "La marcha de ayer no solo era para manifestar malestar contra Gustavo Petro sino también hacer un fuerte rechazo contra Daniel Quintero y eso a él le duele y lo que queda demostrado con todo esto es que la ciudad de Medellín va a votar en contra de Daniel Quintero en las próximas elecciones”.

Marchas en Medellín este 20 de junio. Foto: Alejandro Mercado / EL TIEMPO

'Hay que responder con hechos'

Para Néstor Julián Restrepo, coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad EAFIT, el gesto de Quintero evidencia que "estamos llegando a una situación de lo público muy denigrante", en la que hay una puja mediática y de opinión por fuera de la verdadera discusión política.



"Las personas de ayer salieron con una finalidad. Algunos pueden ser muy fanáticos y pueden decir que la izquierda es lo peor del mundo, pero hay otros que están inconformes con un gobierno que debería tenerlos en cuenta", dijo el académico haciendo referencia al gobierno nacional y local.



Y complementó: "Los gobiernos tienen un problema actualmente y es que ven obvio, estúpido y tonto que la gente esté inconforme, cuando el ciudadanos es el acto primario de una democracia".



Para Restrepo, la respuesta del alcalde es "poco inteligente" y "deja mucho que decir de un político". Lo fundamental en este tipo de situaciones, señaló el profesor, es responder con hechos, políticas públicas y soluciones a las demandas que está haciendo la ciudadanía.



"Es algo muy nítido de ver, pero no lo quieren ver porque se están jugando la política en un escenario que es el mediático", dijo el académico y explicó que eso se debe, en gran medida, al hecho de que tanto Quintero como la oposición están en campaña política de cara a las elecciones de octubre.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO MERCADO Y SEBASTIÁN CARVAJAL

REDACCIÓN EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com