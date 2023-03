La caída del techo de una institución educativa esta semana en Medellín puso la lupa en el proyecto de mejora en más de 400 colegios de la ciudad, el cual no ha arrancado a pesar de que hace más de seis meses se les aprobaron millonarias vigencias futuras.



Esa es, precisamente, la crítica que hay en la ciudad. Cabe recordar que en agosto del 2022 el Concejo aprobó recursos por $319.047 millones para el mantenimiento y adecuación de 411 establecimientos educativos oficiales donde estudian cerca de 350.000 niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, las obras físicas aún no han comenzado, lo que ocasionó que hasta el mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, les diera un ‘jalón de orejas’ a sus funcionarios y ordenándoles que máximo en una semana comenzaran dichos trabajos.



“Tres años luchando contra la burocracia y nada. Equipo, máximo la otra semana deben iniciar obras de los 410 colegios públicos de Medellin. Insisto, ¡MÁXIMO! La mayor inversión en infraestructura educativa no puede esperar”, expresó el mandatario distrital.



Tanto desde la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) como de la Secretaría de Educación, los respectivos funcionarios indicaron que se pondrán a agilizar el proceso para que dichas obran arranquen.



Un discurso que no creen quienes le han hecho seguimiento a la problemática de los colegios de la ciudad, quienes critican que esta decisión se tome justo en el último año del gobierno Quintero.



“Desde el 2020 cuando estábamos en las discusiones del Plan de Desarrollo advertimos que se estaba dejando desfinanciada la infraestructura educativa. Esta alcaldía, junto con la de Federico Gutiérrez son las que menos presupuesto han destinado al mantenimiento de las escuelas públicas de Medellín”, expresó el concejal Daniel Duque.



Recordó el cabildante que la Institución Educativa Doce de Octubre, cuyo techo colapsó dejando 15 estudiantes lesionados, tenía asignado un presupuesto aprobado superior a los 500 millones de pesos, pero las obras no han comenzado.



Puntualizó Duque que esta situación, sumada a la polémica por la contratación en Buen Comienzo, que le costó el puesto a la secretaria de Educación Alexandra Agudelo y la tiene en casa por cárcel, han generado aún más dudas en la ejecución de los recursos públicos.



Este medio consultó a la EDU para conocer qué pasó con las vigencias futuras aprobadas desde agosto del año pasado y la razón por la que las obras no han comenzado.



Desde la dependencia indicaron que, previo a la ejecución de los recursos, se debió surtir unos procesos de diagnósticos del estado de la infraestructura, así como de socialización con rectores, jefes de núcleo y comunidad educativa.



Aseguró la entidad que ya han realizado socializaciones en nueve comunas y tres corregimientos de Medellín.



Sobre el contrato para el mantenimiento de la infraestructura educativa, la EDU informó que son $319.000 millones aprobados para las vigencias 2023 y 2024, recursos con los cuales intevendrán 398 instituciones educativas, mientras que las otras 13 serán con recursos liberados por la Secretaría de Educación.



En el cronograma que se tiene, 233 colegios serán intervenidos este año y los restantes quedarán para el 2024.



“Es un plan ambicioso, que hemos constituido en tres grandes bloques que son reposición, restitución y mantenimiento general. Cada uno de ellos tienen diferentes contratos y en lo público todo esto requiere de una planeación. Por el momento estamos cumpliendo con los tiempos pactados”, le dijo en enero pasado a este medio Alexandra Agudelo, entonces secretaria de Educación del Distrito, sobre cómo sería la ejecución de los contratos.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

Medellín

