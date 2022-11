La nueva secretaria de Salud de Medellín publicó una fotografía del momento de su posesión por parte del alcalde Daniel Quintero.

En la foto se puede observar el momento en el que la Milena Lopera toma su cargo en la ciudad de Medellín acompañada del texto: "Hoy asumo con orgullo el reto de continuar cuidando la salud de los medellinenses como Secretaria de Salud. Hemos logrado grandes avances y no pararemos, vamos a seguir trabajando con dedicación y esmero por la garantía del derecho a la salud en nuestra amada ciudad", se lee en su cuenta de Twitter personal.



Varios usuarios comentaron haciendo referencia al cuerpo de la nueva secretaria.





"La pandemia también nos enseñó que la obesidad es un factor de riesgo inflamatorio que favorece la aparición de muchas enfermedades. Un secretaria de salud con ese estado de autocuidado es como un cardiólogo fumando 2 paquetes de cigarrillos diarios", dice uno de los usuarios.



"No romanticemos la obesidad y el sobrepeso, son el quinto factor de riesgo de muerte a nivel mundial, cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Secretaria, con todo respeto, cuide la salud de los paisas y la suya", indicó Juan José Lafaurie Cabal, hijo de la actual congresista María Fernanda Cabal.

Así son ellos. Discriminan a una persona que ha servido más de 24 años a la ciudad por su peso o por su apariencia. Son bajos. Mejor no pararles bolas y seguir pa’ lante. Bienvenida Secretaria de Salud @MilenaLoperaC https://t.co/fgaghDLEYv — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) November 10, 2022

Comentario al que el alcalde Quintero reaccionó de inmediato: "Así son ellos. Discriminan a una persona que ha servido más de 24 años a la ciudad por su peso o por su apariencia. Son bajos. Mejor no pararles bolas y seguir pa’ lante. Bienvenida Secretaria de Salud", dijo el mandatario de Medellín.



Decenas de personas se unieron a exigir respeto por el cuerpo de la mujer y enfatizaron en que dichos comentarios no deberían estar ligados con el cargo que ocupa.



MEDELLÍN