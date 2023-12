'Fico' Gutiérrez se reunió con concejales 'quinteristas' y le llueven críticas

En sus redes sociales el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, posteó una serie de fotos con los concejales electos de la capital antioqueña para el cuatrienio 2024-2027, los cuales, en su mayoría, serían de coalición a favor de 'Fico'.



Entre los corporados que se reunieron con Gutiérrez están los del partido Independientes, de Daniel Quintero, así como otros catalogados como 'quinteristas'.

Entre los concejales asociados o vinculados con el exalcalde Quintero están Carlos Gutiérrez, del Partido Independientes; Alejandro Arias, del Partido Verde -y quien fue del gabinete de Quintero-; Janeth Hurtado, quien representa la bancada de la ASI, Farley Macías, del Partido Liberal; y Miguel Ángel Iguarán, de Cambio Radical, quien es esposo de la exconcejala Nataly Vélez, de quien decían que apoyaba a Quintero.



Estas reuniones generaron críticas en contra de 'Fico' Gutiérrez por parte de algunos de sus seguidores, quienes rechazaron cualquier tipo de acercamiento con personas asociadas al exalcalde Quintero.



Bueno, @FicoGutierrez se reúne con 4 quinteristas y llama a la unión en pro de Medellín. Yo le pregunto a @tobonvillada, @alejodebedout y @simonmolinag si todo el esfuerzo que muchos hicimos para sacar el Quinterismo de la Alcaldía va a ser sacrificado en pro de la… pic.twitter.com/qjPus538Kp — David Toledo (@DavidToledoOsp) December 29, 2023

Me disculparán, pero me parece una falta de respeto que @FicoGutierrez, en nombre de una falsa unidad, se pavonee en fotos con quienes saquearon la Ciudad.



Medellín requiere consensos.



Pero necesitamos, sobre todo, justicia.

Quienes por 4 años destruyeron, tienen que pagar. — Julián Vásquez 🥭 (@JulianVasCas) December 29, 2023

Al respecto, 'Fico' le salió al paso a las críticas e indicó que su propósito es volver a unir a Medellín a pesar de las diferencias políticas.



"No más odio, no más división. Que nos encontremos a partir de la diferencia. Durante varios días he tenido encuentros con los Concejales electos que representan todas las bancadas de diferentes partidos políticos que tendrán asiento en el Concejo de Medellín a partir del próximo 1 de enero. Les he planteado mi visión sobre los retos de ciudad y he escuchado sus propuestas para que trabajemos juntos", expresó el alcalde electo.



Agregó que no se trata de una discusión sobre la izquierda, la derecha o el centro, sino sobre lo que espera la ciudadanía de todos ellos para resolver los problemas de Medellín.



"A partir del momento de mi posesión como Alcalde mantendré un diálogo permanente con todos los sectores sociales", puntualizó Gutiérrez.



MEDELLÍN