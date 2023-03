Desde este miércoles primero de marzo comenzaron una serie cortes de agua en Medellín, Bello y Copacabana, los cuales irán de manera programada hasta el viernes 3 de marzo.



EPM informó que esto es debido a la necesidad de realizar labores técnicas y de modernización en el sistema y lavar tanques de almacenamiento de agua potable.

El primer día, unos 25.000 usuarios se vieron afectados por esta situación, mientras que para los días restantes, serán más de 15.000 quienes no contarán con el servicio de acueducto en Medellín y Bello.



De acuerdo con información de EPM, entre las 7 p. m. de este jueves 2 de marzo y las 7: a. m. del viernes 3 habrá interrupción en los barrios San Martín de Porres, Doce de Octubre No. 1, Doce de Octubre No. 2 y Picacho. Son 3.137 los usuarios afectados.



De otro lado, entre las 9 p. m. del jueves 2 de marzo y las 3 a. m. del viernes 3 de

marzo el corte de agua será en los sectores de Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito. En el Municipio de Bello, será en el barrio París.



"El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces

al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección

y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de

entregar un servicio con calidad a toda la comunidad", informó EPM.



La empresa agregó que cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 o en Twitter: @epmestamosahi.



MEDELLÍN