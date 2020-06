Polémica en Medellín por cobro de fotomultas

Ante la pregunta de ciudadanos sobre cómo se iba a acatar en Medellín la decisión de la Corte Constitucional, en la que se dicta que el conductor debe estar plenamente identificado para que le sea impuesta la multa; la Secretaría de Movilidad de la ciudad confirmó que continuará cobrando y expidiendo las fotodetecciones “cumpliendo el debido proceso”.

Y es que el pasado seis de febrero, la Corte Constitucional aceptó una demanda contra un artículo de la ley 1843 del 2017, más conocida como la ley de fotomultas, y tumbó una parte de la norma que establecía que el propietario del vehículo debía ser solidariamente responsable con el conductor por las multas, falló que apenas se dio a conocer el 8 de junio, fecha desde la cual los conductores han estado en vilo sobre cómo actuará cada ciudad al respecto.



En un comunicado al día siguiente, esta dependencia de la alcaldía de Medellín anunció que se retomarían varias actividades, como las audiencias de tránsito, la notificación de comparendos y los trámites relacionados con el Registro Municipal, además de los cursos pedagógicos de Movilidad, que se reactivaron de manera virtual. A su vez, se aclara que “a la fecha está activo el proceso de notificación de las órdenes de comparendos manuales y fotodetecciones”.

A la fecha está activo el proceso de notificación de las órdenes de comparendos manuales y fotodetecciones FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, la Veeduría de la Movilidad de Medellín y el Área Metropolitana solicitó este viernes a través de un derecho de petición dirigido a los alcaldes del valle de Aburrá que operan sistemas de fotodetección, es decir, Medellín, Sabaneta, Itagüí, Bello y La Estrella, que se suspenda este sistema de fotocomparendos hasta que se adapte a los ordenado por la Corte Constitucional en cuando a la plena identificación del conductor, lo que incluye acondicionar el sistema actual de forma tal que permita verse el rostro del infractor.



Mauricio Flórez, vicepresidente de esta veeduría, explicó que una vez se obtenga una respuesta negativa por parte de estos municipios, lo siguiente será solicitar una acción de cumplimiento ante un juez de lo contencioso administrativo. Desde este grupo de ciudadanos, también se solicitó a la Corte Constitucional aclarar desde qué fecha entra en operación esta decisión, pues aunque la fecha de publicación fue hace pocos días, la decisión es del 6 de febrero, y la ley del 14 de julio de 2017.

Desde que publicaron la sentencia de la Corte Constitucional el 8 de junio es obligatorio que ya todos los organismos de tránsito adapten la tecnología al reconocimiento del verdadero infractor FACEBOOK

TWITTER

" Realmente desde que publicaron la sentencia de la Corte Constitucional el 8 de junio es obligatorio que ya todos los organismos de tránsito adapten la tecnología al reconocimiento del verdadero infractor, pero nosotros desde la Veeduría solicitamos una claridad en cuanto al tiempo porque si bien esa sentencia es del 6 de febrero del 2020, la publican el 8 de junio”, expuso Flórez.



Pero hasta ahora, en el ámbito local no se evidencian cambios, mientras que ya Bogotá y Villavicencio suspendieron el cobro de este tipo de multas mientras que se adaptan a la decisión de la Corte.

3⃣Reactivamos el proceso de 📨 notificación de las órdenes de comparendos manuales y fotodetecciones, asimismo, el conteo de días para pagos y descuentos. — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) June 10, 2020

El debido proceso

La Secretaría de Movilidad de Medellín le respondió a este medio de comunicación que acatará el fallo y continuará aplicando el debido proceso. “Desde la Alcaldía de Medellín acatamos el fallo proferido por la Corte Constitucional, por lo cual, en los procesos contravencionales de tránsito se dará estricto cumplimiento a las garantías del debido proceso para los infractores de las normas de tránsito, incluyendo el debido juicio de imputación”, explicó la Secretaría por escrito.



Y es que, en esta parte, la Secretaría de Movilidad de Medellín tiene la razón pues esta sentencia no niega que se esté realizando el debido proceso con los infractores.



Tanto la Secretaría de Movilidad de Medellín como la de Bogotá, hicieron sus intervenciones en la sentencia C038 de 2020 y la Corte les dio la razón en un aspecto: ambas secretarías dijeron citar a la persona y no inculparla con antelación, es decir que se le impone la multa cuando identifican plenamente que esa es la persona que cometió la infracción.Le puede interesar: Aclaraciones y dudas que sigue dejando fallo de Corte sobre fotomultas

Pero hay un problema y es que eso no está en la norma, no hay ninguna parte del Código Nacional de Tránsito que diga que van a identificar plenamente al infractor, ni en la ley 1843 FACEBOOK

TWITTER

“Pero la Corte les dijo ustedes tienen razón, pero hay un problema y es que eso no está en la norma, no hay ninguna parte del Código Nacional de Tránsito que diga que van a identificar plenamente al infractor, ni en la ley 1843 que fue la demandada. Mejor dicho eso es una verdad a medias, ellos sí se supone que cumplen el debido proceso pero eso no se puede dejar al libre albedrío de cada tránsito, que decidan si aplica o no el debido proceso”, detalló Flórez.



De todos modos, esto no quiere decir hasta ahora que se desvirtúe el recurso de la fotomulta como prueba de la infracción, sólo que a ello se le suman otros aspectos, como el de comprobar quién iba al mando del vehículo. “Aclaramos también que los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones de tránsito, tal como lo indicó la Corte, son válidos y continúan siendo prueba de la comisión de infracciones, pero deben analizarse en conjunto con otros elementos probatorios”, subrayó la Secretaría de Movilidad.



Entretanto, en el tintero quedan otras dudas sobre este tema, como el de la notificación a quienes cometen estas infracciones de tránsito. Expertos opinan que no sería difícil adaptar el sistema, como salidas como por ejemplo instalar a una altura menor las cámaras, de modo que se pueda tomar el rostro de la persona y así identificarla, pero incluso en esos casos, si a la persona no le llega la fotomulta tampoco podría ejercer su derecho a la defensa, situación que hoy en día se presenta.

MELISSA ÁLVAREZ CORREA

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @Melissalvarez3