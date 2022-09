Tras una reunión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que el edificio Continental Towers será demolido en los próximos dos meses, luego de que ese comité así lo decidiera.



La determinación se toma siguiendo las recomendaciones del estudio técnico que contrató la alcaldía de Medellín para evaluar las condicones estructurales de la construcción que está desalojada desde el 29 de octubre de 2013.

"Recibimos el informe de los expertos que ya tenían los cálculos del edificio Continental Towers y que habían hecho unas observaciones preliminares; pero que luego de reconocer los daños adicionales que ha tenido en el retiro de algunos elementos estructurales, llevan a conclusiones irrefutables que van en el sentido de que el edificio está a punto de su colapso", señaló el mandatario en la tarde de este lunes.



Por tal razón, la alcaldía de Medellín tomó cuatro decisiones fundamentales. La primera es mantener la evacuación de las 137 familias de Interclub, unidad que está a 30 metros de Continental y que fue evacuada de manera preventiva hace poco más de dos semanas. Según el estudio, la estructura podría verse afectada ante un eventual colpaso de su vecino.

En los últimos días se adelantaron estudios en Continental Towers. Foto: Alcaldía de Medellín

"La segunda es iniciar de forma inmediata todos los procesos necesarios para la implosión del edificio, avocando al prinicipio de precaución", señaló el mandatario.



Quintero también confirmó que desde la secretaría de hacienda se dispuso de los recursos necesarios para desarrollar la implosión, que se espera, sea ejecutada de 30 a 60 días.



Además, comentó que la alcaldía recibió apoyo del Ejército Nacional para que la implosión con explosivos ocurra lo más pronto posible.

El domingo 11 de septiembre se completó la evecuación preventiva de Interclub. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La próxima semana se definirá la empresa que estará a cargo de implosionar Continental. El alcalde no confirmó su valor, porque, según él, esto podría afectar el proceso de negociación con los contratistas.



"Por fin hay un estudio y nos hicieron caso. Ya la ciudad no va a estar en riesgo y con la demolición demostramos, una vez más, que Continental no es un lugar para vivir y no era repotenciable, como muchos querían hacer ver", manifestó Andrea Echeverri, una de las propietarias de Continental Towers.



Echeverri espera que esta decisión favorzca a la recuperación del patrimonio de las familias afectadas, a través de los procesos judiciales que se adelantan contra CDO, la empresa constructura del edificio.



"Espero que la alcaldía busque los recursos y se los cobre a la familia Villegas que son los culpables de que estemos en esta situación", puntualizó la propitaria.



