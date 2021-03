Camillero escribió conmovedor mensaje antes de morir por covid-19 

En el gremio de la salud de Medellín hay consternación porque sigue muriendo personal por covid-19 a pesar de que avanza la vacunación y esto debido a que en las últimas horas murió un camillero de 32 años de edad.



Se trata de Diego Alejandro Ruiz, quien laboraba en el Hospital San Vicente de Paúl Fundación de la capital antioqueña y quien murió por complicaciones asociadas al virus que adquirió días atrás.



La Asociación Médica de Antioquia (Asmedas) dijo que esto es preocupante porque ya no deberían estar muriendo trabajadores de la salud por causa de este virus.



“No lo habían vacunado, existiendo ya vacunas en el departamento de Antioquia para hacerlo con el personal priorizado”, dijo Germán Reyes, director de esta asociación.



Diego Alejandro Ruiz, camillero de 32 años de edad. Foto: Cortesía ciudadanía

El pasado 10 de marzo, Ruiz había publicado una reflexión en su perfil de Facebook cuando supo que estaba contagiado por el virus.



“Yo elegí mi camino y mi profesión por vocación. Hoy me toca estar en peligro, en riesgo, tentando al destino al exponerme a lo que hoy es considerada una pandemia. Sí, tengo miedo, no quiero ir a trabajar porque pienso que si me contagio y muero no podré hacer tantas cosas con las que soñé, pero más miedo me da es que ustedes o un ser querido se contagien y yo no pueda hacer nada por salvarlos”, publicó el camillero.



Y agregó que: “Si yo me llego a ir, créeme que será con el honor de haber servido como un agente de combate, que jamás bajó sus brazos ni se rindió. No tengo capa, pero quiero quedar en sus memorias como un héroe, que su único súper poder era saber cuidar del enfermo, del desamparado y del sin esperanzas”.



Actualmente avanza la vacunación en Medellín al personal médico y mayores de 80 años de edad. Hasta ayer miércoles, de Pfizer se han aplicado un total de 24.859 dosis al personal de salud de 28.932 que se han recibido en la ciudad. De otro lado, de Sinovac, se han aplicado 52.405 dosis a adultos mayores de 80 años, entre geriátricos e IPS de la ciudad.



MEDELLÍN

