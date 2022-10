Intacta, como congelada en el tiempo, permanece en la memoria de James Zuluaga, defensor de derechos humanos de San Javier, la madrugada del 16 de octubre de 2002, fecha que dio inicio a la Operación Orión, la incursión militar urbana más grande que se hizo en la comuna 13 de Medellín y que hoy cumple 20 años bajo el eslogan ‘La 13, 20 años Reinsistiendo’.



Antes de ella, como se ha documentado, mes a mes se realizaron operaciones como Otoño, Contrafuego, Mariscal, Potestad y Antorcha.

Lo que vivían sus habitantes lo recordó a El TIEMPO en 2017 Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín para la época: “Allá había fábrica de armas, había reductos de las Farc, del Eln y de los paramilitares. No se podía pasar de una calle a otra, las escuelas estaban en manos de esos bandidos, mataron a varias personas con armas largas. Había secuestrados, carros bombas, quitaron todas las direcciones para que EPM no cobrará servicios, eso era un infierno urbano y a todos les daba miedo tomar medidas, la Policía iba y la sacaban a bala”.



Para retomar el control ingresaron a barrios como Belencito, El Corazón, El Salado, 20 de Julio, Las Independencias, Nuevos Conquistadores más de 1.500 miembros de la Fuerza Pública apoyados por tanquetas y dos helicópteros Arpía de la Fac.



El primer día, como quedó consignado en las páginas de este diario, en medio de los allanamientos realizados por la Fuerza Pública en el barrio 20 de Julio fue rescatado Fernando Molina Hernández, comerciante de 56 años. “Eran tres personas que me interceptaron en un taxi y me llevaron a la comuna 13”, afirmó Molina.

La versión de las víctimas



Para Zuluaga, sin embargo, se trató de una operación en la que la peor parte se la llevó la gente. “A Orión la marca que implementaron, por primera vez en la historia de Colombia, helicópteros artillados para disparar contra la población civil. Eso generó un caos porque nosotros nunca habíamos visto un helicóptero artillado y menos disparando hacia las casas”, comenta Zuluaga quien para entonces tenía 15 años.



“Contó con la presencia de 7 batallones, con la Policía, el DAS, CTI y hoy, lo que se tiene, la certeza, es que también fue apoyada por paramilitares del Bloque Cacique Nutibara. Eso también ha sido reconocido por el exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna”, dice Adriana Arboleda, coordinadora del Área de Víctimas de la Corporación Jurídica Libertad.



La participación de los paramilitares, según lo informó el Instituto Popular Capacitación (IPC) se dio en 2009 cuando el exjefe paramilitar aseguró que las autodefensas llegaron a la comuna 13 como parte de la alianza con la IV Brigada, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía de Medellín.



El general (r) Mario Montoya Uribe fue citado el pasado 3 octubre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso por ‘falsos positivos’. Allí fue cuestionado sobre al menos 240 casos que habrían sido cometidos en municipios de la jurisdicción de la IV Brigada bajo su comandancia, entre 2002 y 2006.

Doña Gloria Holguín junto al cartel de su hijo Carlos Emilio Torres Holguín, desaparecido en la comuna 13 (San Javier) en el marco de Orión. Foto: Jaiver Nieto

Durante la audiencia dirigida por la magistrada Catalina Díaz, quien estuvo junto al magistrado Óscar Parra y el magistrado auxiliar Hugo Escobar, el general en retiro volvió a negar que tuviera cualquier responsabilidad.



Desde esa incursión hasta la fecha, comenta Arboleda, han pasado 20 años de impunidad y revictimización hacia las comunidades y familias de las víctimas, pues en el marco de Orión fueron desaparecidas alrededor de 8 personas y, posteriormente, hasta los primeros días del año 2003, cuando la comuna estuvo militarizada, se contaron alrededor de 92 personas desaparecidas.



Entre las víctimas de desaparición está Carlos Emilio Torres Holguín, de 27 años, hijo de doña Gloria Holguín, miembro de la organización Mujeres Caminando por la Verdad, quien recuerda cómo el 29 de noviembre de 2002 fue la última vez que tuvo razón de su hijo. Fue sacado de la casa de su novia con la excusa de que alguien lo necesitaba para hablar.



“Se lo llevaron dizque a hablar con él. Él se fue con ellos. Ahí, como a la media cuadra queda el reversadero, por ahí lo tuvieron como hasta las 12 (…) De ahí no volví a saber absolutamente nada. Los comentarios decían que se lo habían llevado en un taxi, otros que, en una moto, pero como en ese entonces cogían tanta gente”, narra Holguín.

En una versión entregada por un compareciente, dijo que Carlos Emilio había sido asesinado y arrojado entre unos escombros en la parte alta de la comuna. Lo señalaban de ser un informante.



Juan Carlos Villa Saldarriaga, alias ‘Móvil 8’, excomandante del bloque Cacique Nutibara de las Auc, les dijo a las autoridades que las víctimas de desaparición forzada de la zona eran asesinadas e inhumadas en el sector de la Escombrera, sitio que la Fiscalía intervino en el 2015. En el lugar fueron identificados tres polígonos, pero las labores solo se concentraron en uno.



Ante esta situación, en el año 2018 el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Mujeres Caminando por la Verdad junto con la Corporación Jurídica Libertad, solicitaron medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz que inició un proceso junto con la Unidad de Búsqueda para determinar la posibilidad de intervenir otros sectores.



Según cuenta la coordinadora Arboleda, ya se definió un polígono que está próximo a iniciar con una nueva intervención. Esta vez no lo liderará la Fiscalía sino la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Allí se tendrá en cuenta parte de lo que ya había sido señalado por la Fiscalía más otro sector que está identificado por dichas entidades.



Este aviso le da una luz de esperanza a doña Gloria quien hoy vive lejos de Medellín, así como a las demás madres, esposas e hijas de quienes aún permanecen desaparecidos.



Como parte de la conmemoración de los 20 años de la Operación Orión, el pasado viernes se realizó en el Museo Casa de la Memoria de Medellín un acto de memoria que contó con la participación de las víctimas que recordaron a sus seres queridos.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora EL TIEMPO Medellín