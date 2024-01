Condenan a dos policías que extorsionaron a un ciudadano para no capturarlo

Una condena de 9 años y 8 meses por el delito de concusión deberán pagar dos patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que le exigieron dinero a un ciudadano.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, los hechos ocurriendo en diciembre de 2020 cuando los uniformados Sergio Ascanio Estévez y Mauricio Rafael Peñetes Osorio, interceptaron a un motociclista y a su acompañante por una calle del barrio Robledo.



Ambos fueron llevaron a CAI del barrio Alfonso López donde le exigieron dinero a cambio de no judicializarlo y no reseñarlo como integrante de un grupo criminal.



Según pudo establecer la Fiscalía, los condenados se excedieron en una requisa a la víctima y en el celular encontraron fotos de armas.



“Los uniformados le informaron al hombre que dichas imágenes lo vinculaban con una organización criminal que delinque en la zona, por lo cual debían detenerlo. Según se logró determinar, los dos policías le exigieron al motociclista el pago de un millón de pesos a cambio de no judicializarlo”, dice la Fiscalía.

Patrulleros Mauricio Rafael Peñates Osorio y Sergio Ascanio Estévez. Foto: Cortesía

La víctima acordó con los policías la entrega de $600.000, por lo que su acompañante fue dejada en libertad para que recogiera el dinero.



La mujer puso en conocimiento del Gaula el caso y horas más tarde, cuando les iba a entregar un paquete que simulaba tener el dinero, los policías fueron capturados.



Además de la pena de prisión impuesta, la sentencia dispone que los uniformados deberán pagar una multa equivalente a 87.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.



También fueron inhabilitados para ejercer derechos y funciones públicas por 96 meses. Este fallo fue apelado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.



