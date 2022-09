Tras un debate de más de 7 horas y con un empate de 3 votos a favor y 3 votos en contra, el proyecto de acuerdo que buscaba la venta de acciones de EPM en UNE e Inversiones Telco se hundió este jueves 29 de septiembre en el Concejo de Medellín.



La comisión primera votó por tercera vez en el año la propuesta de la administración, en la que según el alcalde Daniel Quintero, se buscaba la protección del patrimonio público.

Aunque inicialmente EPM aceptó las condiciones del Centro Democrático para apoyar el proyecto, el corporado Sebastián López votó negativamente tras denunciar un supuesto aporte extraordinario de la empresa a la alcaldía.



"Voté no después de enterarme de una trampa que estaba haciendo el alcalde, la Junta Directiva y EPM (...) tienen preparado realizar un aporte extraordinario de un billón de pesos para que Quintero lo utilice en lo que él considere, lo que sin duda será utilizado para la próxima elección", aseguró López.



Ante una nueva negativa a este proyecto de Acuerdo, el alcalde Quintero se pronunció en sus redes sociales culpando al Centro Democrático por esta decisión.

Nuevamente el CD le hace conejo a la ciudad. Votarán No a la activación de cláusula que evitaba perder 3 billones en UNE. Dejamos que ellos redactaran el acuerdo incluso con la excéntrica condición de que la plata no podía ir a la ciudad. Medellín debe derrotarlos en las urnas. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 29, 2022

El mandatario distrital aseguró que seguirá presentando al Concejo la activación de cláusula de protección del patrimonio público.



"De no hacerlo, tendríamos que dar por cumplido un detrimento de 2 billones en activos de EPM. Transferencias a la ciudad caerían en 1,1 billones llevando a una crisis sin precedentes", aseguró Quintero.Por su parte, el concejal Daniel Duque dio a conocer por twitter lo que él llamó "una jugadita" que pretendía hacer el Secretario de Hacienda, Óscar Hurtado para "tumbar" la votación.

Ante la negativa del Concejo de Medellín de vender el patrimonio público de UNE, el Secretario de Hacienda pretendió hacer una jugadita para tumbar la votación y cuidar los intereses del alcalde @quinterocalle. ¡Querían hacerle trampa a Medellín! pic.twitter.com/W4k3J8JTkN — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) September 29, 2022

En el video, se observa al secretario llamando a la Concejala Aura Marleny Arcila y luego al concejal Lucas Cañas y le dice: "Lucas, le estoy dando argumentos para que levante está mierda".



Esta situación ha generado polémica y rechazo en redes sociales.



