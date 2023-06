Ante las dificultades que ha tenido la discusión del proyecto de acuerdo que busca la transferencia extraordinaria de recursos de EPM a la alcaldía de Medellín, este martes se planteó en el Concejo distrital una propuesta para encontrar una salida al trámite que no ha avanzado en más de un mes.



Durante el tercer intento por adelantar el primer debate, los concejales de las comisiones Primera y Segunda acordaron escuchar a la comunidad y a la administración distrital, para posteriormente aplazar la votación mientras se modifica el informe de ponencia con el articulado.

"Tenemos que buscar la manera de encontrar la sensatez para que la ciudad no pierda (...) Por eso hoy quiero plantearle a la administración y a los sectores del concejo que construyamos un consenso alrededor de programa sociales que necesitan salir adelante", dijo el coordinador de ponentes, Lucas Cañas.



Después de discutir las opciones jurídicas que tenían, los presidentes de las comisiones y los ponentes del proyecto acordaron no retirar el informe de ponencia —que dejaba sin validez del debate— y por el contrario, aplazar la votación para incluir las observaciones presentadas por los demás ponentes.



"Para claridad de los concejales y asistentes, se hace el debate, pero no se pone en consideración, es decir, se aplaza la votación al final. Esa es una solicitud con el presidente de la comisión primera y en acuerdo con el coordinador de ponentes", señaló durante la sesión la presidente de la comisión segunda, Lina García.



La idea es que en las modificaciones se incluyan, artículo por artículo, cada uno de los proyectos con déficit presupuestal y su respectiva asignación de recursos del total de la transferencia. Así, lo que se busca es que los concejales aprueben los proyectos según las necesidades de la ciudad y los avances en la ejecución.



De esta manera, durante más de tras horas se escucharon al interior del recinto del Concejo las intervenciones de la ciudadanía. Ante la presidencia se inscribieron 16 personas que presentaron sus posiciones a favor y en contra del proyecto de acuerdo.



Aunque en la sesión pasada se informó que no habría presencial del público para este debate, finalmente la presidente de la comisión segunda permitió el ingreso de las barras a las tribuna tras la solicitud de algunos concejales.



Sin embargo, los rifirrafes y gritos en las graderías se mantuvieron como en ocasiones anteriores y por momentos la discusión se vio interrumpida por las intervenciones inoportunas de los asistentes.



En la mitad de la tarde, el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, encabezó la intervención de la Alcaldía, en la cual se expusieron las razones por las cuales se debe autorizar la transferencia extraordinaria de los 330.000 millones de pesos.



Desde la administración distrital han reiterado que no se trata de recursos nuevos, sino de ingresos que ya estaban presupuestados y que no pudieron llegar por una disminución en la valoración contable de las acciones de Tigo-UNE en EPM.



A su vez, el gerente de la empresa, Jorge Carrillo, explicó que la transferencia de un 10,86 por ciento adicionales de las utilidades de EPM en 2022 no suponía un riesgo financiero para la empresa toda vez que se trata de recursos que están disponibles en caja.



Los demás secretarios de despacho de las dependencias impactadas también presentaron sus argumentos para soportar la necesidad de la llegada de los recursos. Aunque aún no habían finalizado las intervenciones y los concejales todavía no había expuesto su postura, la sesión tuvo que ser levantada minutos antes de las 4 de la tarde porque para esta hora estaba programada la sesión plenaria del día.



Se espera que el primer debate se reanude en los próximos días con la nueva propuesta en el informe de ponencia para que pueda ser discutida, debatida y aprobada por los corporado.



En ese sentido, el concejal Daniel Duque solicitó convocar a una nueva jornada de socialización en la plenaria para dar a conocer las modificaciones que se le hagan al proyecto. Tal decisión estará en manos del presidente de la corporación, Fabio Rivera.