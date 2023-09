El concejo de Medellín instaló este martes, 19 de septiembre, un nuevo periodo de sesiones extraordinarias que fue citado por el alcalde Daniel Quintero y que se extenderá hasta el próximo 28 de septiembre.



Durante semana y media —en plena campaña electoral— los concejales deberán discutir algunos proyectos de acuerdo claves para la ciudad en la recta final del periodo de gobierno de Quintero al frente de la alcaldía.

Entre los proyectos, figuran dos que abarcarán el grueso de la agenda legislativa de la corporación distrital y marcarán un nueva capítulo en la relación entre el mandatario y los concejales.



Se trata de una nueva autorización de transferencias extraordinarias de EPM para adicionar el presupuesto de la alcaldía para lo que queda del año y la consideración de la propuesta para diluir la participación de EPM en Tigo-UNE.

"Invito a los coordinadores ponentes, los ponentes, los secretarios de despacho responsables de las iniciativas, el Gerente de EPM asistiendo a las socializaciones y enviado un equipo técnico, simplemente nos dediquemos a trabajar sobre los temas de estas extras" @Fabiohrivera

Sobre el primero, tal como lo anticipó EL TIEMPO, al despacho de la secretaría general del concejo llegó el pasado 8 de septiembre un documento mediante el cual el secretario (e) de Hacienda, Luis Fernando Gómez, pidió aprobar la llegada de 78.229 millones de pesos a la alcaldía para financiar el Plan de Desarrollo Medellín Futuro.



Los recursos —que llegarían a través de excedentes financieros de EPM— se destinarán a la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín, Sapiencia, y las tres instituciones de educación superior del Distrito: el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor.



Así se cerraría otra parte del déficit presupuestal por 330.000 millones de pesos que tiene la administración distrital para este año y que ya fue zanjado, en parte, con el superávit aprobado a principios de agosto por 101.000 millones de pesos.



El trámite del proyecto será clave si se tiene en cuenta que en julio pasado el concejo hundió en un álgido debate y con una votación de 6 votos a favor y 6 en contra la autorización de transferencias que pidió la alcaldía para cerrar todo el hueco fiscal.

La dilución de la participación de EPM en Tigo-UNE será uno de los principales temas a debatir. Foto: Cortesía

El segundo proyecto "pone a consideración" del concejo "la propuesta presentada por Millcom para diluir la participación de EPM en Tigo-UNE". Aunque el alcalde Quintero anunció su radicación el lunes, EL TIEMPO estableció que hasta la fecha no se había presentado.



Según detalló el mandatario, la administración distrital se encargará de tramitar el proyecto que la multinacional europea debió presentar al concejo para obtener el visto buena a la dilución de acciones de Tigo-UNE.



La semana pasada, la asamblea de accionistas de Tigo-UNE dio el visto bueno para la colocación de acciones para capitalizar la empresa por más de 600.000 millones de pesos. Sin embargo, días después la Junta Directiva de la firma de telecomunicaciones no aprobó la elaboración de un reglamento para la emisión y colocación.



Millicom aseguró que EPM dio por terminada la sesión unilateralmente después de votar en contra de la medida y el alcalde Quintero afirmó que los voceros de la empresa de servicios públicos se retiraron "al evidenciar que Millicom no declaró el conflicto de intereses de sus miembros de junta".



El mandatario ha reiterado en múltiples ocasiones que la decisión de diluir la empresa debe contar con previa autorización del concejo de Medellín antes de elaborar un reglamento para la emisión de acciones. De ahí que se haya anunciado la radicación.

El concejo de Medellín instaló periodo de sesiones extraordinarias este 19 de septiembre de 2023. Foto: Concejo de Medellín

Los otros proyectos que estarán sobre la mesa y que seguramente se extenderán al último periodo de sesiones del año —entre octubre y noviembre— son la fijación del salario del personero, el contralor y el alcalde para el 2023; la creación del Fondo Distrital para la Financiación de la Política y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y la expedición de la norma sustantiva tributaria en el Distrito.



"Cada uno de estos proyectos están en cumplimiento de la ley, los cuales representan beneficios de impacto para la ciudad", dijo el secretario de Gobierno, Óscar Hurtado, durante la instalación. "Esta es una invitación a que asumamos estas sesiones con toda la alegría y el compromiso porque las comunidades lo están esperando. Nos debe unir el amor a la ciudad", agregó.



Los concejales Alfredo Ramos, Daniel Duque, Simón Pérez Y Leticia Orrego cuestionaron el hecho de que el alcalde Quintero no le diera la cara la concejo para instalar las sesiones extraordinarias. "No puede ir a los barrios de Medellín porque sabe a lo que se atiene, por eso se quedan con discursos grandilocuentes", dijo Ramos.



También aseguró Ramos que se trata de un periodo de sesiones improvisado porque tres de los cinco proyectos por los cuales fueron citados aún no han sido radicados ante la secretaría general del concejo.



