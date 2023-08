El polémico concejal de Medellín, Julio González Villa, anunció este 5 de agosto mediante una carta su renuncia al partido Centro Democrático.



González Villa, quien llegó a la curul en octubre del 2021 tras la renuncia de Gabriel Dib, expresó en la carta su molestia por haber sido sacado de la lista al concejo 2024-2027 después de haber estado inscrito por este partido.

"Me inscribí en el Partido cumpliendo con todos los requisitos. Se me avaló y

se me dio el número 7. Así se informó en los medios de comunicación el jueves 27

de julio. El viernes 28 de julio me llama el señor Horacio Arroyave, de la

Dirección Departamental, y me informa, por teléfono, que la Veeduría Nacional no

avaló mi candidatura al Concejo de Medellín. Nunca recibí nada escrito. Efectivamente, cuando se publica nuevamente la lista el sábado 29 de julio no aparecí en la misma. El Partido Centro Democrático me excluyó sin razón, ni justificación alguna", expresa el concejal.



González Villa agregó que, dentro del 'uribismo', quienes hacen parte del 'ramismo' y creen en Luis Alfredo Ramos no han sido bien tratados.



"Así las cosas, con profunda molestia, manifiesto que renuncio al Partido Centro Democrático a partir de esta comunicación y que se hace efectiva de manera automática como lo autoriza el artículo 11 de los estatutos del Partido", puntualizó el cabildante.



Sobre su futuro político, el también abogado expresó que aspirará a ser candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia en las próximas elecciones parlamentarias.



Cabe recordar, que a finales de abril de este año, el concejal González Villa fue denunciado e investigado por presuntos comportamientos machistas con mujeres que hacían parte de su unidad de trabajo.



Según se conoció, habría por lo menos cuatro mujeres que trabajaron para el corporado y renunciaron por presuntos malos tratos.



"Por una denuncia de una persona de mi unidad de apoyo, el Veedor Departamental

abrió una indagación preliminar. Nunca se abrió investigación formal y menos ir al

juzgamiento. Se pidió entonces en su momento que se archivara la indagación como

procedía", afirmó el concejal.



González Villa también fue noticia antes de llegar al Concejo de Medellín por ser uno de los líderes y promotores de la revocatoria al alcalde Daniel Quintero, que finalmente no prosperó.